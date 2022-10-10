直擊／國慶酒會登場！蔡英文陪帛琉總統DIY偶籤　馬祖佳餚藏亮點

▲蔡英文、惠恕仁、吳釗燮出席國慶酒會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

中華民國111年國慶酒會10日晚間在台北賓館舉行，適逢國門即將開放，不少外賓都應邀出席，總統蔡英文與帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）晚間在會場參觀台灣釀造啤酒攤位，並親自將來自屏東內埔的肉燥偶籤放到香蕉葉上，隨後前往馬祖特色物產店攤位，聆聽關於芙蓉澳產淡菜及紅糟巴斯克蛋糕的介紹。

去年因疫情之故取消辦理國慶酒會，而今年適逢開放國門之際，在台北賓館舉行國慶酒會，包括蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮、國安局長陳明通等政要與會。

值得注意的是，國慶酒會現場設置充滿台灣風味的小吃攤位，包括台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」、來自屏東的「李董偶貴」、馬祖的「西尾半島物產店」、台北永康街的「白水豆花」、新北板橋的「塊季」冰淇淋均在會場設攤。

蔡英文今天晚間陪同惠恕仁出席國慶酒會，逐一參觀各個特色料理攤位，不忘關心佳餚的食材原料、店家故事，隨後轉往台北賓館內觀賞表演；賴清德則陪同美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、日本台灣交流協會駐台代表泉裕泰等外國使節參觀豆花和冰淇淋攤位。