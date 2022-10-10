蔡英文盼「舒緩台海緊張情勢」　學者：兩岸不對話難達成

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國8月祭出「圍台軍演」恫嚇，還發射導彈飛越台灣上空，兩岸局勢緊張情勢驟升，總統蔡英文國慶日喊話北京別誤判情勢，台灣捍衛主權及民主自由沒有妥協的空間。但淡江大學戰略所副教授李大中指出蔡英文文告有關兩岸部分基本上就是重申，調性與主軸沒變；李認為，蔡政府政策非常清晰，不太會有調整的可能性，除非發生糟糕的狀況，否則未來兩年，兩岸關係基本上維持現狀。

針對蔡英文國慶演說提及的兩岸關係部分，李大中表示，調性與主軸沒變，基本上就是重申和平穩定的重要性、抗議北京在外交、軍事及經濟上打壓、威脅主權等，不是新意，反倒她說「在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復，兩岸人民之間健康有序的交流，進而舒緩台海的緊張情勢」，算是比較正面的呼籲跟喊話。

但蔡英文近年不斷在文告中向北京喊話要「對話」，這回卻改為「在理性、平等及相互尊重之下，我們也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的『方法』」。

李大中表示，如果要尋找維持台海和平的方法，不透過跟北京官方溝通、打交道，不太可能達成，尤其現在兩岸屬於比較僵局的局勢。

李大中指出，根據8月以來幾次長期性民調，民眾支持現狀比例比過去還要多，原因是民眾認為兩岸不確定因素增高，代表老百姓支持現在生活方式跟制度，但不希望爆發戰爭；而同一份民調裡，民眾希望兩岸有溝通管道的比例也蠻高，無論是國民黨或民進黨支持者。

李大中也說，即使美中進入長期性的競爭，但美國總統拜登跟北京的對話沒有斷，高層官員也還在見面溝通，因為溝通對話對拜登來說是互相理解底線、避免誤判的方式，而這也許可以提供台灣一個警示。

不過李大中認為，蔡政府政策非常清晰，不太會有調整的可能性，除非發生糟糕的狀況，否則未來兩年，兩岸關係基本上維持現狀，能夠改善的機率還是比較低。

另外，記者詢問，今年圍台軍演，兩岸局勢緊張，國慶演說中有關兩岸的事務在第七大項提及，排在內政與經濟議題之後，但相較去年，則是在第二大項就指「此時此刻的中華民國，正處在七十二年來最複雜多變的局勢當中」，是否有箇中含意？李大中回應，所有演講稿都經過蔡英文幕僚、文膽詳細、慎重考量，但從外部來看不好判斷。