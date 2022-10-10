國慶日松山分局槍響！警幫同仁送槍疏忽關鍵動作...走火打穿櫃子

記者張君豪／台北報導

10月10日台北市總統府前舉行國慶日慶典，台北市警局大批警力支援國慶典禮維安勤務，松山警分局一劉姓偵查佐幫同事領槍，清槍拉滑套並扣板機，但他忘記先退下彈匣，導致子彈上膛擊發，所幸僅射穿辦公室內櫃子，並無人員受傷；松山警分局督察組已介入調查，將依規定處份，並加強警員教育訓練。

▲圖為台北市松山警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）

台北市松山分局表示，當時偵查隊薛姓巡官領槍後，先把槍枝械彈放在自己辦公桌抽屜內，待外出服勤時因忙碌忘了攜槍，等趕到勤務現場時才發現忘帶槍出門，才會打電話讓留守偵查隊的值班劉姓偵查做幫忙送槍到勤務現場。

未料劉姓偵查佐疑似太過疲累，忘記該槍是同仁剛領出要服勤的配槍，居然就像一般警員下班前繳槍狀態，把該槍拿出拉滑套進行清槍作業，但劉員忘記將彈匣退出，拉滑套扣板機清槍動作反而讓子彈上膛擊發，當時偵查隊傳出槍聲，分局內的值班人員趕緊到場查看，所幸操作錯誤擊發子彈僅打穿偵查隊辦公室櫃子，並無人員受傷。

松山警分局督察組已介入調查，對於該員槍枝不當走火行為將予以議處。

警界知情人士透露，一般警員出外勤領槍程序，是持領槍證交給值班台、值班人員查核後，開啟槍械室領槍，為了領槍過程安全，通常手槍、彈匣、子彈領出時是分離放置在同一托盤上，彈匣填裝子彈後再放入手槍內，照理來說領槍過程無須清槍、配槍警員通常是勤務結束歸還槍枝時才會進行退彈匣、拉滑套排除彈室內子彈、再扣板機清槍。

松山警分局督察組約談操作槍枝走火劉員，原來劉員習慣領槍、還槍都會進行拉滑套、扣板機的清槍動作，但因薛姓巡官的槍枝已經領出，且手槍彈匣內已填裝子彈，劉員因一時不察，沿用自己習慣動作再次清槍，這才造成手槍擊發，所幸未釀傷亡。

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