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大陸 大陸焦點 特派現場

「願尋找台海和平方法？」　田飛龍：民進黨考量年底選舉壓力

▲▼總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文今（10）日發表國慶演說，相較去年針對兩岸部分提到「雙邊互不隸屬」大踩北京紅線，今年則是採取軟硬兩手策略，讓外界認為兩岸是否有緩和趨勢？接受《東森新媒體ETtoday》訪問大陸學者田飛龍分析，「不能對蔡英文當局抱有幻想，從她提到『中華民國台灣』可看出法理台獨堅硬內核。」主要民進黨考量年底九合一選舉，「反中牌」打多了只會造成反感。

總統蔡英文去年國慶演說，是她上任以來首次把兩岸國號「並列」陳述，強調「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」引起外界相當激烈的「兩國論」爭議。

▲▼田飛龍北京航空航天大學法字院副教授（圖／記者任以芳攝）

▲ 海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍。（圖／記者任以芳攝）

但今年蔡英文演說表面緩和許多， 北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍卻點出一個關鍵，民進黨只是考量九合一選情的挑戰和壓力，某種程度上去回應兩岸和平交流，期待兩岸人民恢復常態化來往的訴求，表面上形成今年她雙十講話的基調。

「實際上，她沒有講到兩岸和平定海神針『九二共識』，甚至用『中華民國台灣』來暗度陳倉『法理台獨』，提出兩岸緩和、交流來往只是流於口號。」田飛龍說。

他指出，「台灣立法跟行政管理上對兩岸來往設置重重阻撓，民進黨台獨勢力已經成了兩岸和平發展最大的障礙，大陸第3份白皮書的判斷，完全符合蔡英文講話缺乏誠意，也進一步印證不能對民進黨抱有幻想。」

▲▼ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根則認為，「不認為蔡英文的演說有釋放出善意。」她演說沒有提到「九二共識」，兩岸少了基礎對話，怎麼喊話都是空談。比如10月13日台灣放寬邊境管制，對於陸港澳還是雙標，怎麼做到真正的恢復交流？

最後，他強調，「沒有行動就沒有實際的意義，如果有真正的有行動，至少往好的方面去發展，不要搞陰謀論，否則只是淪為選舉戰術。」

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