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冷空氣發威全台有感！明晨「低溫跌破20°C」　雨彈連轟一星期

記者李宜秦／台北報導

未來一週天氣濕涼，明日清晨是最冷的時間點，中央氣象局表示，明早北部低溫約20度，中南部也只有21到23度，感受明顯較為涼冷，且明日水氣再度增加，桃園以北、東北部又會有短暫雨，週三、四降雨更多，直到週末受到熱帶擾動接近影響，北部、東半部雨勢更為明顯。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲明日清晨是冷空氣最強的時段。（圖／氣象局）

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氣象局預報員曾昭誠表示，受到東北季風影響，明日清晨北部低溫20度、中南部21到23度，空曠地區溫度再低1到2度。白天高溫逐日回升，今日台北高溫約20度上下，明日上升1度左右，週六約24到26度。中南部今日高溫27到30度，明日以後逐步回升到30到32度。

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▲週末北部、東半部有雨。（圖／記者李毓康攝）

今日天氣偏乾，僅東北部有雨，但明日水氣又會增加，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，週三、四降雨更多，東北部有局部大雨，恆春半島也會有雨，週六到下週一受到熱帶擾動接近影響，基隆北海岸、東北部有局部大雨，北部、東半部有明顯降雨。

至於熱帶擾動是否可能增強為颱風，曾昭誠表示，目前該系統的強度、路徑不確定性都較高，要等到發展比較明顯以後再來討論會更準確，不過無論該系統是否成颱，都會於週末對天氣帶來影響。

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