不只橘色惡魔！雙十國慶十大亮點　光雕壓軸總統府成「寶島戲院」

記者皮心瑀／台北報導

雙十國慶今登場！包括有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部的演出，中華文化總會特別整理出慶祝大會共10大亮點，希望民眾除了一起共度國家慶典，也共同為許多辛苦的表演者及協助維護現場安全和儀式進行的幕後團隊加油喝采。

▲國慶表演10大亮點。（圖／中華文化總會提供）

另外，中華文化總會也提到，除了10大亮點外，另也有其值得期待的表演，像是台南市傳統藝術表演「武陣護萬眾」，集結了金獅陣和白鶴陣等陣容，其中還有一位高齡一百歲的國寶級師傅何國昭教練，也會上場展現功夫，是國慶表演最高齡的演出者。

而由台灣街舞文化推廣協會，結合中部地區19所高中職300位舞者及老師，要跟台中私立曉明女中行進管樂隊跨界合作，也將展現前所未見的表演，同時慶祝台灣街舞走向世界，前進2024巴黎奧運。

國慶表演10大亮點如下

一、國慶開場轉播新視角

氣勢空拍開場！陸航601旅女飛行員將駕駛黑鷹直升機，透過軍聞社記者直播俯瞰典禮會場全景。

二、台灣之光揚名四海

葛萊美獎得獎專輯《八歌浪》原味重現！阿美族語Pakelang搭配搖滾編曲，文藝團與福林國小少棒隊出場。

三、樂儀隊演出撼全場

苦練「靜默槍法」無伴奏左手轉槍！國軍聯合樂隊暨三軍樂儀隊、北一女樂儀旗隊接續登場。

四、國機造國世代傳承

空軍勇鷹高教機搭配2架F-5型機，以三機編隊飛躍主席台上空。

五、捍衛國疆致敬前線

馬祖學童領唱國歌以及東引、左營三地同唱！國軍代表與馬祖學童領唱國歌連線東引指揮部與左營塔江艦。

六、國慶禮讚族群團結

客語名曲《大家行共路》登國慶舞台，由國立實驗合唱團與國北教111人合唱團搭配國軍示範樂隊鼓隊。

七、守土衛國你我同行

阿帕契直升機空中分列式雷虎小組壓軸衝場！雷虎小組將以1200呎高度、240浬速度從總統府上方通過。

八、台日友好活力滿滿

日本京都橘高等學校吹奏部熱情演出，國際超高人氣團隊（橘色惡魔）來台表演吹奏，同時以活潑舞蹈變換隊形。

九、台灣設計世界知名

禮賓人員及主持人服裝吸睛，由時裝跨界大師周裕穎打造「台灣色」禮賓服以及針織女王潘怡良為主持人特製新禮服。

十、寶島有光土地之愛

把握最後一天，晚間總統府前廣場欣賞光雕展演，透過超廣角布幕及巨型光雕投影將總統府打造為「寶島戲院」。