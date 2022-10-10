　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只橘色惡魔！雙十國慶十大亮點　光雕壓軸總統府成「寶島戲院」

記者皮心瑀／台北報導

雙十國慶今登場！包括有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部的演出，中華文化總會特別整理出慶祝大會共10大亮點，希望民眾除了一起共度國家慶典，也共同為許多辛苦的表演者及協助維護現場安全和儀式進行的幕後團隊加油喝采。

▲▼國慶表演10大亮點。（圖／中華文化總會提供）

▲▼國慶表演10大亮點。（圖／中華文化總會提供）

▲國慶表演10大亮點。（圖／中華文化總會提供）

另外，中華文化總會也提到，除了10大亮點外，另也有其值得期待的表演，像是台南市傳統藝術表演「武陣護萬眾」，集結了金獅陣和白鶴陣等陣容，其中還有一位高齡一百歲的國寶級師傅何國昭教練，也會上場展現功夫，是國慶表演最高齡的演出者。

而由台灣街舞文化推廣協會，結合中部地區19所高中職300位舞者及老師，要跟台中私立曉明女中行進管樂隊跨界合作，也將展現前所未見的表演，同時慶祝台灣街舞走向世界，前進2024巴黎奧運。

國慶表演10大亮點如下

一、國慶開場轉播新視角

氣勢空拍開場！陸航601旅女飛行員將駕駛黑鷹直升機，透過軍聞社記者直播俯瞰典禮會場全景。

二、台灣之光揚名四海

葛萊美獎得獎專輯《八歌浪》原味重現！阿美族語Pakelang搭配搖滾編曲，文藝團與福林國小少棒隊出場。

三、樂儀隊演出撼全場

苦練「靜默槍法」無伴奏左手轉槍！國軍聯合樂隊暨三軍樂儀隊、北一女樂儀旗隊接續登場。

四、國機造國世代傳承

空軍勇鷹高教機搭配2架F-5型機，以三機編隊飛躍主席台上空。

五、捍衛國疆致敬前線

馬祖學童領唱國歌以及東引、左營三地同唱！國軍代表與馬祖學童領唱國歌連線東引指揮部與左營塔江艦。

六、國慶禮讚族群團結

客語名曲《大家行共路》登國慶舞台，由國立實驗合唱團與國北教111人合唱團搭配國軍示範樂隊鼓隊。

七、守土衛國你我同行

阿帕契直升機空中分列式雷虎小組壓軸衝場！雷虎小組將以1200呎高度、240浬速度從總統府上方通過。

八、台日友好活力滿滿

日本京都橘高等學校吹奏部熱情演出，國際超高人氣團隊（橘色惡魔）來台表演吹奏，同時以活潑舞蹈變換隊形。

九、台灣設計世界知名

禮賓人員及主持人服裝吸睛，由時裝跨界大師周裕穎打造「台灣色」禮賓服以及針織女王潘怡良為主持人特製新禮服。

十、寶島有光土地之愛

把握最後一天，晚間總統府前廣場欣賞光雕展演，透過超廣角布幕及巨型光雕投影將總統府打造為「寶島戲院」。

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
18萬職缺招嘸人　20家飯店喊引進移工：年輕人寧跑外送
國慶後發錢囉！　這地方「每人可領2000元」
今天限定！　麥當勞「8大品項買1送1」
「橘色惡魔」將登場！　最後一夜心情曝
梁朝偉爆加入《魷魚遊戲2》！　劉嘉玲1舉動網嗨炸
LIVE／國慶大會看這裡！　橘色惡魔登場、勇鷹高教機衝場
不只「橘色惡魔」！　國慶十大亮點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／台南「武陣」首登國慶舞台　百歲人瑞、8歲小童展技藝

蔣萬安又惹到周玉蔻　看「深蹲」怒轟：根本就是白痴政見

不滿蔡英文惡化兩岸情勢　馬英九：「大陸台灣是兩區非兩國」　

「抗中保台喊假的」！　柯文哲：民進黨是抗中保吃香喝辣權利

蔣萬安競辦稱「深蹲換乘」非政見　柯文哲：不意外！他的水準就這樣

批民進黨用邪惡力量抹黑　朱立倫籲支持者：1126讓善良打敗邪惡

直擊／黑鷹天觀機曝光俯瞰總統府畫面　女飛官黃慈婷成亮點

「台灣還沒做好戰爭準備」！　柯文哲：避戰是目標

「中華民國消失台灣就沒有了」　朱立倫：民進黨別想讓它隱形化

不只橘色惡魔！雙十國慶十大亮點　光雕壓軸總統府成「寶島戲院」

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

蘭嶼大亂鬥！台東20警支援　居民被移送：不能侵門踏戶

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

直擊／台南「武陣」首登國慶舞台　百歲人瑞、8歲小童展技藝

蔣萬安又惹到周玉蔻　看「深蹲」怒轟：根本就是白痴政見

不滿蔡英文惡化兩岸情勢　馬英九：「大陸台灣是兩區非兩國」　

「抗中保台喊假的」！　柯文哲：民進黨是抗中保吃香喝辣權利

蔣萬安競辦稱「深蹲換乘」非政見　柯文哲：不意外！他的水準就這樣

批民進黨用邪惡力量抹黑　朱立倫籲支持者：1126讓善良打敗邪惡

直擊／黑鷹天觀機曝光俯瞰總統府畫面　女飛官黃慈婷成亮點

「台灣還沒做好戰爭準備」！　柯文哲：避戰是目標

「中華民國消失台灣就沒有了」　朱立倫：民進黨別想讓它隱形化

不只橘色惡魔！雙十國慶十大亮點　光雕壓軸總統府成「寶島戲院」

2022年國慶升旗盛大舉行　黃偉哲祝福中華民國千秋昌盛

耳朵發亮也有事？大都會教頭懷疑教士投手「抹油」

4年沒拍戲！唐嫣育女2年「宣布暫停工作」　親曝背後原因與疫情有關

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

直擊／台南「武陣」首登國慶舞台　百歲人瑞、8歲小童展技藝

凶狠「魚虎」現蹤！台東活水湖清除泰國鱧　專家潛水活捉10尾

蔣萬安又惹到周玉蔻　看「深蹲」怒轟：根本就是白痴政見

拜登通話蕭茲　同聲批評俄羅斯核威脅不負責任

不滿蔡英文惡化兩岸情勢　馬英九：「大陸台灣是兩區非兩國」　

持刀逼妙齡女口交　惡狼辯精障想逃罪...法官不甩重判20年！

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

政治熱門新聞

民進黨被高虹安嚇到「選戰亂打」

快訊／蔡英文國慶演說內容搶先看　4大重點曝光！預告疫後挑戰更大

林智群狂酸蔣萬安！葉元之：像個綠師

「橘色惡魔」演出10:57登場　台日交協曝「最後一夜」心情

LIVE／國慶大會現場看這裡！　日本橘色惡魔登場、勇鷹高教機衝場

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

蔡英文國慶演說4大重點　預告疫後4大難題「不代表台灣會風平浪靜」

一張圖看國慶表演！　蔡英文演說、日本「橘色惡魔」登場時間曝

不只橘色惡魔！　雙十國慶十大亮點一次看

蔡英文國慶演說重申「自我防衛決心」　拋4大面向強化國防戰力

陳時中回應台灣特別行政區失言？張善政：腦袋有問題

蔡英文迎戰全球經濟將拋6面向政策　要控管通膨、金融波動風險

蔡英文國慶演說將承諾打造「韌性國家」　「要給世界更好的台灣」

蔡英文國慶將揭疫後4大挑戰　提「4個堅持」並強化「4大韌性」

更多熱門

相關新聞

LIVE／國慶大會現場看這裡！　日本橘色惡魔登場、勇鷹高教機衝場

LIVE／國慶大會現場看這裡！　日本橘色惡魔登場、勇鷹高教機衝場

雙十國慶大會10日上午9點登場，本次大會共分成「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等三階段。除了總統蔡英文將依慣例發表國慶談話之外，本次同樣安排國軍戰機衝場、懸吊巨幅國旗，更首度安排馬祖、左營軍港塔江艦三地連線演唱國歌；而表演階段，為慶祝台日友情50週年，邀請日本京都橘高校吹奏部演出。為此，《ETtoday新聞雲》安排全程現場直播。

「橘色惡魔」演出10:57登場　台日交協曝「最後一夜」心情

「橘色惡魔」演出10:57登場　台日交協曝「最後一夜」心情

直擊／國安局長陳明通現身國慶大會　機動指揮所視察維安部署

直擊／國安局長陳明通現身國慶大會　機動指揮所視察維安部署

快訊／蔡英文國慶演說內容搶先看　4大重點曝光！預告疫後挑戰更大

快訊／蔡英文國慶演說內容搶先看　4大重點曝光！預告疫後挑戰更大

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

關鍵字：

橘色惡魔日本京都橘高校吹奏部國慶大會

讀者迴響

熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

越晚越冷明探16℃　恐「秋颱台附近迴轉」時間曝

快訊／清晨連2震！　最大規模4.3、震度4級

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

陸軍超兇正妹掌旗「沒穿bra」！

于美人立遺言要孩「好好活下去」　2兒女大哭

飯店驚見30隻腳巨型怪蟲！網曝真實身分

兒媳都反對！嬤硬買房出租…竟救全家生計

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面