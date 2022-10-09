　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文國慶演說內容搶先看　4大重點曝光！預告疫後挑戰更大

▲總統蔡英文國慶大典致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文過去國慶大典致詞。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

111年雙十國慶大會10日登場，總統蔡英文依慣例將發表約30分鐘的國慶談話。據了解，蔡英文今年演說以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，共分成4大部分，分別包括「疫情中逆勢前進」、「下波挑戰」、「打造四大韌性」，以及「給世界更好的台灣」。

在國慶日後三天，也就是10月13日，台灣的邊境管制將放寬，代表台灣正式進入後疫情時代，準備邁向正常生活，台灣面對世界供應鏈重組，疫後經濟問題迫在眉睫；而在此同時，又得面對中共二十大，對岸升高在區域間的軍事侵擾，加上世界局勢呈現自由民主陣營與威權主義的激烈碰撞。為此，蔡英文10日的國慶談話內容，勢必緊扣後疫情時代、當前世界局勢，以及台灣的下一步。

據了解，蔡英文今年的國慶演說，同樣約30分鐘左右，將以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，內容共分為四大部分，分別為：「疫情中逆勢前進」、「下波挑戰」、「打造四大韌性」，以及「給世界更好的台灣」。
 
首先，第一部分是「疫情中逆勢前進，把台灣推進一步」。由於國慶日的三天後的10月13日，邊境管制即將放寬，意味著台灣將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活；因此，蔡英文首先將感謝為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的全體國人，讓今年國慶日的氣氛與過往兩年有所不同。

此外，蔡英文會重申台灣的防疫表現受到世界肯定，台灣也在全球經濟衰退中逆勢成長，她將感謝台灣人民的共同努力，把台灣往前推進了一步，成為心中更好的國家。
 
第二部分是「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」，蔡英文在演說中將坦言，這一局能夠化險為夷，不代表下一局就會風平浪靜，疫後的世界秩序正在劇烈變化，包括：全球通膨和隨之而來的經濟衰退風險、持續進行中的全球供應鏈重組、極端氣候帶來的異常災變、自由民主世界秩序遭受挑戰等，下一個階段挑戰更大，台灣必須沉著面對、共同解決。
 
因此，蔡英文將揭示她在接下來的任期當中，不僅要站穩「四個堅持」的立場，更要透過強化「四大韌性」，來打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。
 
第三部分「打造更精實的四大韌性，打造韌性國家」，蔡英文的重心主軸，將闡述持續打造更精實的「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」。

對此，蔡英文將逐一闡明，包括：經濟產業、社會安全網、民主自由體制，以及國防戰力的方向。首先，經濟產業方面，將因應經濟變局，布局產業未來。她認為，打造「韌性國家」的首要任務，就是經濟產業的韌性，包括持續推動：管控通膨、穩定金融市場、產業布局、確保關鍵基礎設施安全、接軌國際供應鏈，以及淨零轉型等。

對此，蔡英文將從這6個面向，提出政策主張，建立能夠在逆勢中，因應變局、站穩腳步，更具有韌性的經濟與產業，來因應當前全球通膨和衍生的金融緊縮，所帶來經濟衰退和金融波動的急迫風險。
 
在「社會安全網」方面，蔡英文要完備社福醫療，強化社會安全網。她也將指出，完整建構並強化社會安全網，更是施政的重中之重，這幾年政府逐步增加預算與量能，讓更多國民受到照顧；而未來，政府將持續提升包括：醫療救護、災防緊急應變、全方位社會照顧、社會住宅等4個面向的能量，持續強化社會安全網，提供國民更完整、更周全的照顧，她認為接住每一位需要協助的國民，是政府無可迴避的責任。
 
在「民主自由體制」部分，蔡英文認為要深化民主體制，爭取國際支持，「民主韌性」的建立，更是守護台灣的關鍵。她將強調，必須透過3個面向，持續強化國家的民主韌性。首先，是讓自由民主體制成為全民共識；其次則是強化資訊的透明、強化錯假訊息的辨識；第三即是持續深化國際合作、緊密連結民主盟友。蔡英文認為，對外，民主是定位台灣的國際角色；而對內，更是強化社會韌性的核心戰略。
 
在「國防戰力」部分，蔡英文要持續提升國防戰力，凝聚民心士氣，她會在談話中提到，今年的國歌領唱，將首次分三個現場同步進行，除了在凱道前，也在馬祖東引、高雄左營軍港，有國軍弟兄姊妹共同領唱，傳達不分軍民，團結一致守護國家的意志。

蔡英文除了會重申台灣充實自我防衛的決心，以及維護區域和平穩定的立場，也將闡述強化國防戰力與韌性的努力，透過提升戰力、國防自主、全民動員，及全民防衛意識等，4個面向的持續提升，展現「守土衛國，你我同行」的決心與韌性。
 
最後，第四部分「給世界一個更好的台灣」，蔡英文會回顧2020年的勝選演說中的承諾，她會留下一個「更好的國家」。蔡英文將表示，國際疫情蔓延兩年多的時間裡，台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已經成為備受世界肯定的「堅韌之島」；而接下來的任期，她要持續打造「韌性國家」，台灣的經濟、安全、民主都與牽動世界局勢的發展，不僅要延續去年所講的，讓台灣成為世界的台灣，更要「給世界一個更好的台灣」。

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
陸軍超兇正妹掌國旗「沒穿bra」　雙球震撼網
《大學生》班底力挺Lulu　認雙面女存在：都知道說誰
于美人立遺言要孩「好好活下去」　2兒女大哭：媽媽別走
這「低調行業」月薪破10萬　過來人吐實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

她被綠營狂打反成「政治新星」　他看這一都選戰傻了：究竟有多怕

蔡英文國慶演說將承諾打造「韌性國家」　「要給世界更好的台灣」

蔡英文國慶演說重申「自我防衛決心」　拋4大面向強化國防戰力

蔡英文迎戰全球經濟將拋6面向政策　要控管通膨、金融波動風險

蔡英文國慶將揭疫後4大挑戰　提「4個堅持」並強化「4大韌性」

快訊／蔡英文國慶演說內容搶先看　4大重點曝光！預告疫後挑戰更大

林智群連發6文狂酸蔣萬安！葉元之譏像「綠師」：真是台灣亂源

國慶連假第2天行程熱情爆衝！陳其邁連掃4區票倉　嗨喊：攏嘸離開

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

陳時中失言「台灣特別行政區」可再討論　張善政：腦袋有問題

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

小偷闖入！哈士奇抬頭看一眼　下秒睡翻...網笑：懶惰看門犬

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

卡拉OK獨飲不爽隔壁太嗨　31歲男開砂石車撞爛店家

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

她被綠營狂打反成「政治新星」　他看這一都選戰傻了：究竟有多怕

蔡英文國慶演說將承諾打造「韌性國家」　「要給世界更好的台灣」

蔡英文國慶演說重申「自我防衛決心」　拋4大面向強化國防戰力

蔡英文迎戰全球經濟將拋6面向政策　要控管通膨、金融波動風險

蔡英文國慶將揭疫後4大挑戰　提「4個堅持」並強化「4大韌性」

快訊／蔡英文國慶演說內容搶先看　4大重點曝光！預告疫後挑戰更大

林智群連發6文狂酸蔣萬安！葉元之譏像「綠師」：真是台灣亂源

國慶連假第2天行程熱情爆衝！陳其邁連掃4區票倉　嗨喊：攏嘸離開

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

陳時中失言「台灣特別行政區」可再討論　張善政：腦袋有問題

五月天阿信台下看劉若英演唱會　興奮揮手燈被誤認是「瑪莎的兒子」

影／加油站遇瘋狂阿伯拿碗裝98汽油　下秒喝光光！

她被綠營狂打反成「政治新星」　他看這一都選戰傻了：究竟有多怕

朴修弘吸血嫂被挖「名下有200億不動產」！　驚人內幕曝光

寵物龜陽台逃家「8樓墜下」！砸爛擋風玻璃…牠繼續活蹦亂跳

蘇翊傑復出參戰新聞盃　單場砍16分喊喘不過氣

影／室友打呼聲超宏亮　朋友當BGM模仿壞掉摩托車

建立潛艦保台不具效益　應以美方建議部署反艦飛彈

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

政治熱門新聞

陳時中回應台灣特別行政區失言？張善政：腦袋有問題

快訊／蔡英文國慶演說內容搶先看　4大重點曝光！預告疫後挑戰更大

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

蔡英文國慶演說將承諾打造「韌性國家」　「要給世界更好的台灣」

林智群狂酸蔣萬安！葉元之：像個綠師

蔡英文國慶演說重申「自我防衛決心」　拋4大面向強化國防戰力

蔡英文迎戰全球經濟將拋6面向政策　要控管通膨、金融波動風險

蔡英文國慶將揭疫後4大挑戰　提「4個堅持」並強化「4大韌性」

陳時中「這項民調」拿第一　他看了昏倒：到底要怎麼辦？

「麻將最大黨」入黨民眾已近1萬人　誓言超越柯文哲的民眾黨

民進黨挨轟「全黨打一人」　高虹安得票率預測數仍居第一

陳時中民調墊底「還是有可能冒出來」　他預言北市選戰結局

陳其邁掃4區票倉喊：攏無離開

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

更多熱門

相關新聞

蔡英文國慶演說將承諾打造「韌性國家」　「要給世界更好的台灣」

蔡英文國慶演說將承諾打造「韌性國家」　「要給世界更好的台灣」

111年雙十國慶大會10日登場，總統蔡英文依慣例將發表約30分鐘的國慶談話。據了解，蔡英文今年演說以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，共分成4大部分。其中，在國防戰力方面，她將重申台灣充實自我防衛的決心，以及維護區域和平穩定的立場，並闡述透過提升戰力、國防自主、全民動員，及全民防衛意識等4個面向強化。

蔡英文迎戰全球經濟將拋6面向政策　要控管通膨、金融波動風險

蔡英文迎戰全球經濟將拋6面向政策　要控管通膨、金融波動風險

蔡英文國慶將揭疫後4大挑戰　提「4個堅持」並強化「4大韌性」

蔡英文國慶將揭疫後4大挑戰　提「4個堅持」並強化「4大韌性」

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

雙十國慶大會明登場　朱立倫、柯文哲應邀出席

雙十國慶大會明登場　朱立倫、柯文哲應邀出席

關鍵字：

國慶大會雙十國慶蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

陸軍超兇正妹掌旗「沒穿bra」！

于美人立遺言要孩「好好活下去」　2兒女大哭

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

小S向Lulu道歉「還原節目真相」

《大學生》班底挺Lulu「真不是她」　認雙面女存在：都知道

她罹胃癌「不化療、不開刀」癌細胞竟全消失！醫揭1關鍵

半年不用洗髮精！禿頭男長出黑髮

兒媳都反對！嬤硬買房出租…竟救全家生計

每天探望病妻　翁車禍亡妻仍不知情

新竹棒球場整修逾2個月！他伸手一摸罵爆

更多

最夯影音

更多
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面