日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

▲有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）



記者陶本和／台北報導

文化總會今年特別邀請有「橘色惡魔」美名的日本京都橘高校吹奏部，來台參與我國10月10日的國慶大會演出。至於為何有「橘色惡魔」之稱？事實上，是因為日本京都橘高校是日本管樂大賽的常勝軍，團員都穿橘色制服，因此被尊稱「橘色惡魔」，也是向他們的超強實力致敬。

由於今年是台日友情50週年，文化總會特別邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部來台灣，並且首次登上雙十國慶大會演出。日本京都橘高校的特色是一邊演奏、一邊表演的高難度動作，每年參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽時，屢次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一。

此外，日本京都橘高校吹奏樂部的演出影片，在YouTube上的點閱率動輒就數百萬，甚至有4000萬流量的紀錄，連日本知名動漫《吹響吧！上低音號》裡的「水色惡魔」立華高校，都是以「橘色惡魔」橘高校為原型。

至於外界好奇為何稱之為「橘色惡魔」，關鍵在於他們是日本管樂大賽的常勝軍，加上都穿著橘色的制服，因此有了「橘色惡魔」的美名，也是向他們超強的實力致敬。

▲▼日本京都橘高校吹奏樂部著正裝進入總統府。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）