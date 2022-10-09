　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

▲▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

▲有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

記者陶本和／台北報導

文化總會今年特別邀請有「橘色惡魔」美名的日本京都橘高校吹奏部，來台參與我國10月10日的國慶大會演出。至於為何有「橘色惡魔」之稱？事實上，是因為日本京都橘高校是日本管樂大賽的常勝軍，團員都穿橘色制服，因此被尊稱「橘色惡魔」，也是向他們的超強實力致敬。

由於今年是台日友情50週年，文化總會特別邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部來台灣，並且首次登上雙十國慶大會演出。日本京都橘高校的特色是一邊演奏、一邊表演的高難度動作，每年參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽時，屢次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一。

此外，日本京都橘高校吹奏樂部的演出影片，在YouTube上的點閱率動輒就數百萬，甚至有4000萬流量的紀錄，連日本知名動漫《吹響吧！上低音號》裡的「水色惡魔」立華高校，都是以「橘色惡魔」橘高校為原型。

至於外界好奇為何稱之為「橘色惡魔」，關鍵在於他們是日本管樂大賽的常勝軍，加上都穿著橘色的制服，因此有了「橘色惡魔」的美名，也是向他們超強的實力致敬。

▲▼日本京都橘高校吹奏樂部著正裝進入總統府。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

▲▼日本京都橘高校吹奏樂部著正裝進入總統府。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

▲▼日本京都橘高校吹奏樂部著正裝進入總統府。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
多付4.3萬娶到越南正妹　台男「太猴急」求歡遭拒怒告婚友社
脫衣舞孃「走下消防車」　影片曝光
需要人陪！3星座「最怕孤單寂寞冷」
新竹棒球場整修逾2個月！他伸手一摸痛罵：X還是一樣
羅昂對味全嗆聲　葉總還原當下狀況
「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬流量
《大學生》班底力挺Lulu　認雙面女存在：都知道說誰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國慶連假第2天行程熱情爆衝！陳其邁連掃4區票倉　嗨喊：攏嘸離開

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

陳時中失言「台灣特別行政區」可再討論　張善政：腦袋有問題

退役救護車改裝　賴香伶行動辦公室「清廉」號啟動

侯友宜贈謝國樑「是時侯了」　盼兩人一起「侯侯做代誌」

鄭運鵬桃園南區宗教後援會成立　60間宮廟團體2000人到場

雙十國慶大會明登場　朱立倫、柯文哲應邀出席

游錫堃邀日議員眺望與那國島　古屋圭司：台日唇齒相依

許淑華成立魚池鄉聯合競選總部　承諾打造低碳觀光新亮點

列林智群挺酒駕、疫苗黑箱言論　凌濤嗆：低道德的「綠師」

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

蔡英文驚喜現身總統府！ 「橘色惡魔」嗨喊：總統好

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

國慶連假第2天行程熱情爆衝！陳其邁連掃4區票倉　嗨喊：攏嘸離開

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

陳時中失言「台灣特別行政區」可再討論　張善政：腦袋有問題

退役救護車改裝　賴香伶行動辦公室「清廉」號啟動

侯友宜贈謝國樑「是時侯了」　盼兩人一起「侯侯做代誌」

鄭運鵬桃園南區宗教後援會成立　60間宮廟團體2000人到場

雙十國慶大會明登場　朱立倫、柯文哲應邀出席

游錫堃邀日議員眺望與那國島　古屋圭司：台日唇齒相依

許淑華成立魚池鄉聯合競選總部　承諾打造低碳觀光新亮點

列林智群挺酒駕、疫苗黑箱言論　凌濤嗆：低道德的「綠師」

我很少見到孫子們…日本療養院聘3歲以下童工　85歲嬤感動泣

夫妻分配家務起爭執！　王君萍「決定雇人打掃」：找到雙方平衡

兄弟奪關鍵一勝確定晉季後賽！外野球迷超狂喊聲　助總聽到了

中華U17男足4比2擊敗尼泊爾　1勝2負小組第三亞洲盃資格賽止步

外野球迷嗨跳炸裂舞像打冠軍戰　陳子豪又在桃園奪MVP：去了

打倒不敗羅昂　鋼龍爭勝投王：把握機會全力以赴

新竹棒球場整修逾2個月！他伸手一摸痛罵：X還是一樣

國慶連假第2天行程熱情爆衝！陳其邁連掃4區票倉　嗨喊：攏嘸離開

醉男不滿鄰桌太歡樂…開砂石車撞店嗆「認識議長」！蔣根煌回應了

《大學生》班底力挺Lulu「真不是她」　認雙面女存在：都知道說誰

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

民進黨挨轟「全黨打一人」　高虹安得票率預測數仍居第一

蔣萬安稱6歲見宋美齡　周玉蔻轟「說謊」

陳時中「這項民調」拿第一　他看了昏倒：到底要怎麼辦？

周玉蔻咬蔣萬安說謊　今提證據：6歲見宋美齡完全不符事實

馬斯克喊設「台灣特別行政區」　陸委會回應

「麻將最大黨」入黨民眾已近1萬人　誓言超越柯文哲的民眾黨

陳時中回應台灣特別行政區失言？張善政：腦袋有問題

陳時中民調墊底「還是有可能冒出來」　他預言北市選戰結局

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

橘色惡魔、北一女、曉明女中今齊亮相！　國慶表演搶先一次看

周玉蔻復出再攻身世　陳時中反酸蔣萬安：不要牽拖

民進黨立委認了：陳時中「馬英九上身」

影／張善政造勢遊覽車畫面曝！鄭運鵬競辦：撒錢租來的？

「蔣萬安深蹲搭公車到站都天黑了」　律師諷：零碳排該廢掉公車

更多熱門

相關新聞

雙十國慶大會明登場　朱立倫、柯文哲應邀出席

雙十國慶大會明登場　朱立倫、柯文哲應邀出席

明天就是雙十國慶，將在總統府前南北廣場舉行國慶大會活動，今年國慶大會規劃「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3階段，總統蔡英文預計於10點25分左右發表談話，據悉，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席陳椒華也應邀出席，各界關注屆時各黨黨主席是否會有互動。

獨／女客惡意棄單　仙女系主播氣到想肉搜

獨／女客惡意棄單　仙女系主播氣到想肉搜

國慶連假夜巡查獲毒咖啡

國慶連假夜巡查獲毒咖啡

國道9地雷路段出爐　國5塞到半夜

國道9地雷路段出爐　國5塞到半夜

南消四大隊響應捐血活動

南消四大隊響應捐血活動

關鍵字：

橘色惡魔日本京都橘高校吹奏部國慶雙十國慶

讀者迴響

熱門新聞

白目爸狂搖吊橋　害女兒摔倒墜入空隙

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！曾怒「她不倫阿翔」爆疏遠

小S向Lulu道歉「還原節目真相」

雙面大咖女星遭指是她！　Lulu發聲：聳動故事博眼球

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

泰托兒所慘案！3歲女童「1習慣」奇蹟逃死

雙面女星案延燒！《不熙娣》網紅：況且我沒說謊

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

「老公的兄弟更帥」婚禮照爆紅！高顏值伴郎露壞笑

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

生父成龍身價174億…吳卓林排隊領免費食物像流浪漢

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面