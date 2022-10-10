「橘色惡魔」演出10:57登場　台日交協曝「最後一夜」心情

▲橘高校來台最後一夜。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會，下圖同）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

文化總會今年特別邀請有「橘色惡魔」美名的日本京都橘高校吹奏部，來台參與我國雙十國慶的演出，近來在台灣掀起一陣橘色旋風。日本台灣交流協會9日晚間透過臉書搶先釋出例行會議的畫面表示，由年輕世代串起的日台友情新篇章，即將就在10日正式登場，一起拭目以待。

日本台灣交流協會透過臉書分享「橘高校來台日記DAY-5番外篇」表示，國慶慶祝大會前夕，在台灣度過的最後一個夜晚，橘高校師生們都格外珍惜，同時也格外慎重，晚餐前，大家一如往常的舉行了例行會議，但今晚氣氛格外不同，有期待、有緊張、更多的是不想辜負眾人期待的心情。

日本台灣交流協會轉述，吹奏樂部部長的竹內望咲對大家說：這次橘高校能被邀請來到對台灣來說非常重要的國慶大會，是一件「言葉で表せへんくらいすごいこと（中譯：厲害到無法用言語表達的事情）」，希望大家都能夠在明天盡全力展現相應水準的演出；理事長梅本也表示，希望明天的舞台可以成為「敲響下個日台50年起點的鑼聲的舞台」。

根據慶籌會規劃，日本京都橘高等學校吹奏樂部將在今天上午10點57分登上國慶大會表演，以「台日友情50周年Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題，帶來結合管樂、舞蹈的精湛表演。

▼橘高校吹奏樂部昨天先與北一女、曉明女中進行交流表演。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會，下圖同）