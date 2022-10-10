LIVE／國慶大會現場看這裡！　日本橘色惡魔登場、勇鷹高教機衝場

記者陶本和／台北報導

雙十國慶大會10日上午9點登場，本次大會共分成「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等三階段。除了總統蔡英文將依慣例發表國慶談話之外，本次同樣安排國軍戰機衝場、懸吊巨幅國旗，更首度安排馬祖、左營軍港塔江艦三地連線演唱國歌；而表演階段，為慶祝台日友情50週年，邀請日本京都橘高校吹奏部演出。為此，《ETtoday新聞雲》安排全程現場直播。

民國111年雙十國慶大會，分為「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等三階段。首先，在「序幕暖場」前，約8時45分左右，會先由黑鷹天觀機飛越總統府上空，確保天候狀況適合國軍戰機執行衝場演出，隨後大會於9時整正式揭開序幕，首先由八歌浪Pakelang團隊帶來演出，隨後國慶老班底三軍樂儀隊登場。

▼國慶大會預演，三軍儀隊聯合操演。（資料照／記者黃克翔攝）



接著，台南武陣、北一女中樂儀旗隊接續登場，在序幕暖場的尾聲，則安排勇鷹高教機、F-5型機衝場。不同於過去安排三型主力戰機衝場，除了因共軍近年在台海周邊升高軍事行動，空軍三型主力戰機在實施驅離任務，已經有諸多負擔，今年國慶由勇鷹高教機負責，除了減輕前線空軍壓力外，也象徵我國機國造的實力與實績。

隨後進入「國慶大會」階段，本次同樣安排旋翼機吊掛巨幅國旗通過總統府前廣場，不過首次搭建第三現場，同步在馬祖東引邀請馬祖四鄉五島兒童合唱團、左營軍港塔江艦上，三地連線合唱國歌。

在國歌演唱結束後，大會主席、立法院長游錫堃、僑胞代表相繼發表談話，緊接著游錫堃將入總統府內，邀請總統蔡英文抵達會場，發表約近30分鐘的國慶談話，談話內容預計觸及當前國際局勢、兩岸關係、近來台灣周邊軍事動態，以及內政各項施政。

▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）



在蔡英文發表談話後，大會進入最後「主題表演」階段，首先登場的是陸軍航特部AH-64攻擊直升機，將展演空中分列式震撼通過總統府前；隨後，本次大會特別因為台日友情50週年，從日本邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部演出。

日本京都橘高校的特色是一邊演奏、一邊表演的高難度動作，每年參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽時，屢次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一，也因為身穿橘色制服，被稱為「橘色惡魔」，還曾在YouTube創下影片破4千萬人次觀看紀錄。

另外也安排日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行，以及台灣街舞文化推廣協會演出，最後依照慣例，由雷虎小組衝場，飛越總統府上空，並噴出彩漆，為今年國慶大會劃下句點。

▼國慶大會預演，吊掛國旗進場。（資料照／記者黃克翔攝）

