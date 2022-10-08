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周玉蔻復出打蔣！轟蔣萬安「說謊」6歲見宋美齡　倒數24小時踹共

▲▼周玉蔻 王鴻薇 互罵 拉扯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲資深周玉蔻比對時間軸，質疑蔣萬安6歲見過宋美齡是謊言。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

資深媒體人周玉蔻沉寂9天後重出江湖，仍緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安。她7日在臉書發文質疑，蔣受訪時曾稱見過曾祖母宋美齡，但當時宋美齡明明都在美國定居，要不是記憶錯誤，就是說謊抬高身價，「請24小時內拿出時間序證據，否則要為欺騙世人更正道歉！」

周玉蔻表示，蔣萬安受訪或在書中都提過，幼稚園時曾在前監察院長陳履安家中見過「曾祖母」宋美齡，但比對宋美齡生平，她自蔣介石1975年4月5日去世後，就在同年9月15日赴美定居、遠離台灣，直到1986年10月25日蔣百歲冥誕前才短暫回台。

周玉蔻質疑，蔣萬安是1978年12月26日，自出生起到6歲、7歲幼稚園畢業，宋美齡本人都不在台灣，「蔣萬安，你見到的是誰？記憶錯誤？還是編造故事説謊抬高身價？給你24小時清洗回憶，找一下你好友陳履安的兒子比對一下，提出具體時間序證據，否則，要為欺騙世人更正道歉！」

周玉蔻強調，蔣萬安的說法來自日前接受的YouTuber專訪及《台北．萬安》一書，「今天再次揭穿蔣萬安一個謊言，請24小時內拿出證據，倒數計時中。」

▼周玉蔻要求蔣萬安24小時內拿出證據，否則應向大眾道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長候選人蔣萬安出席2022台灣氣候行動博覽會。（圖／記者林敬旻攝）

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