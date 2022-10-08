時代力量陳薇仲競選總部成立　黃國昌：不必在藍綠爛蘋果中選1

▲時代力量陳薇仲（前排右1）競選總部成立。（圖／陳薇仲競選辦公室提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長參選人陳薇仲今（8日）在在忠三路成立競選總部，黨主席陳椒華立委、前立委黃國昌律站台，訴求「在基隆一起好好生活」的總部空間小巧精緻，現場布置了許多巧思，處處可見基隆人日常生活最希望改變的心願。黃國昌指出，陳薇仲才32歲，就願意出來挑戰這困難的工作，今年基隆不必在藍綠兩黨推出的2個超級爛蘋果中選1個。

時代力量黨主席陳椒華表示，陳薇仲才32歲，她個人非常認同陳薇仲放棄連任議員、參選市長，持續為基隆打拚，讓基隆人在這場市長選舉，有不一樣的選擇。今年時代力量非常負責任的在各縣市推出縣市長候選人，朝地方執政之路來努力，也希望各地的民眾都能支持時代力量推出的候選人、讓他們高票當選，也希望陳薇仲的參選，能讓基隆市民看到時代力量是一股不同的力量。

黃國昌指出，2018年陳薇仲秉持著人民的市議會，帶著改革的期許進入市議會，陳薇仲在議會的表現可圈可點，實踐政見也專業理性的監督，幾個月前，薇仲跟他說決定要參選基隆市長。他說，今年基隆終於可以不用在國民兩黨推出的兩個爛蘋果中間選一個，民進黨推出的候選人，蔡適應委員濫用立委職權、施壓國防部賤賣國土，至今仍未道歉。

黃國昌表示，陳薇仲提出來的政見非常負責任，從年輕人安心生養到銀髮族的在地安老，他從這些政見中看到新的視野和新的希望。黃國昌認為，陳為仲的參選，讓基隆市民有國民兩黨以外更好的選擇，陳薇仲才真正能夠走出捍衛國家主權、實踐公平正義的路，能讓基隆市民有更好的生活，讓基隆真正成為讓市民感到幸福和驕傲的城市，請大家支持這麼優質的候選人。

陳薇仲表示，競選總部空間雖然不大，但會選擇從這個空間出發，是因為過去擔任議員前，就曾和一群每天跨縣市通勤的青年夥伴，發起在地的刊物《雞籠霧雨》，當時這個街區就是他們的文史調查基地。忠三路、孝三路這一帶，象徵著基隆港繁榮的歷史以及碼頭勞動和生活。從這裡開始，也象徵著陳薇仲對於基隆的熱愛。

陳薇仲說，她在基隆生活32年的青年，她眼睛裡看到的基隆是一座和港非常密切的城市，基隆也是全台灣唯一一個市中心圍繞著港口的城市，因此形成的獨特魅力和文化，是其他城市所沒有的。她認為，過去的執政者很少真正從基層出發，林右昌市長執政近八年，處處充滿障礙的人行道、沒有完整保護的人行空間、市中心混亂的交通和不便利的通勤生活，這些障礙再多首長做的大型建設無法掩蓋，也無法辦法回應多數市民的期待。

陳薇仲認為，基隆來到了一個轉型的時間點，其他2位主要對手，謝國樑的政見多半是無法引起市民的共鳴的芭樂票，蔡適應則拿著過去市政府的計畫來不斷喊著要接棒，說不出到底要為基隆帶來什麼，他說要延續的光榮到底是什麼？難道是他個人或派系的權力？而這2人的共通點，就是爭議不斷，還不斷互相挖瘡疤，用抹黑、互相攻擊的政治口水來佔據整場選戰。

陳薇仲說，這2位所帶來的市長選戰，就是基隆市民長期對政治失望的原因，用派系、用樁腳用基本盤作為支撐，講著跟市民無關的政治理念，彷彿是把基隆當作政治角力的舞台，而把城市主人、市民排除在一邊，這樣的選戰讓人感受不到希望。陳薇仲認為，翻轉這樣政治的時機已經到了。

陳薇仲希望和大家從這個地方出發，去創造一條嶄新的路徑，讓政治可以回歸日常生活。她表示，她作為基隆市議員、青年政治工作者，她了解青年世代所面對煩惱，她自己會煩惱家中長輩退休後的生活、成家立業而得開始背房貸、在工作上成為主管，但是同時也會煩惱未來若有小孩的托育和教育。

陳薇仲認為，一座城市如果能支持青年世代，那將會是個跟所有世代共好的城市。她想要和大家一起突破限制基隆的舊政治，走向一個由青年領導的、更好未來。她希望把競選總部這個空間將不斷地擴大、收納更多更多市民關注的日常生活議題和基隆的願景，而這個願景並不是單獨個人的政治舞台。

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