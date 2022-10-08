　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時代力量陳薇仲競選總部成立　黃國昌：不必在藍綠爛蘋果中選1

▲時代力量陳薇仲競選總部成立 黃國昌：不必在藍綠爛蘋果中選1。（圖／陳薇仲競選辦公室提供）

▲時代力量陳薇仲（前排右1）競選總部成立。（圖／陳薇仲競選辦公室提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長參選人陳薇仲今（8日）在在忠三路成立競選總部，黨主席陳椒華立委、前立委黃國昌律站台，訴求「在基隆一起好好生活」的總部空間小巧精緻，現場布置了許多巧思，處處可見基隆人日常生活最希望改變的心願。黃國昌指出，陳薇仲才32歲，就願意出來挑戰這困難的工作，今年基隆不必在藍綠兩黨推出的2個超級爛蘋果中選1個。

時代力量黨主席陳椒華表示，陳薇仲才32歲，她個人非常認同陳薇仲放棄連任議員、參選市長，持續為基隆打拚，讓基隆人在這場市長選舉，有不一樣的選擇。今年時代力量非常負責任的在各縣市推出縣市長候選人，朝地方執政之路來努力，也希望各地的民眾都能支持時代力量推出的候選人、讓他們高票當選，也希望陳薇仲的參選，能讓基隆市民看到時代力量是一股不同的力量。

黃國昌指出，2018年陳薇仲秉持著人民的市議會，帶著改革的期許進入市議會，陳薇仲在議會的表現可圈可點，實踐政見也專業理性的監督，幾個月前，薇仲跟他說決定要參選基隆市長。他說，今年基隆終於可以不用在國民兩黨推出的兩個爛蘋果中間選一個，民進黨推出的候選人，蔡適應委員濫用立委職權、施壓國防部賤賣國土，至今仍未道歉。

黃國昌表示，陳薇仲提出來的政見非常負責任，從年輕人安心生養到銀髮族的在地安老，他從這些政見中看到新的視野和新的希望。黃國昌認為，陳為仲的參選，讓基隆市民有國民兩黨以外更好的選擇，陳薇仲才真正能夠走出捍衛國家主權、實踐公平正義的路，能讓基隆市民有更好的生活，讓基隆真正成為讓市民感到幸福和驕傲的城市，請大家支持這麼優質的候選人。

陳薇仲表示，競選總部空間雖然不大，但會選擇從這個空間出發，是因為過去擔任議員前，就曾和一群每天跨縣市通勤的青年夥伴，發起在地的刊物《雞籠霧雨》，當時這個街區就是他們的文史調查基地。忠三路、孝三路這一帶，象徵著基隆港繁榮的歷史以及碼頭勞動和生活。從這裡開始，也象徵著陳薇仲對於基隆的熱愛。

陳薇仲說，她在基隆生活32年的青年，她眼睛裡看到的基隆是一座和港非常密切的城市，基隆也是全台灣唯一一個市中心圍繞著港口的城市，因此形成的獨特魅力和文化，是其他城市所沒有的。她認為，過去的執政者很少真正從基層出發，林右昌市長執政近八年，處處充滿障礙的人行道、沒有完整保護的人行空間、市中心混亂的交通和不便利的通勤生活，這些障礙再多首長做的大型建設無法掩蓋，也無法辦法回應多數市民的期待。

陳薇仲認為，基隆來到了一個轉型的時間點，其他2位主要對手，謝國樑的政見多半是無法引起市民的共鳴的芭樂票，蔡適應則拿著過去市政府的計畫來不斷喊著要接棒，說不出到底要為基隆帶來什麼，他說要延續的光榮到底是什麼？難道是他個人或派系的權力？而這2人的共通點，就是爭議不斷，還不斷互相挖瘡疤，用抹黑、互相攻擊的政治口水來佔據整場選戰。

陳薇仲說，這2位所帶來的市長選戰，就是基隆市民長期對政治失望的原因，用派系、用樁腳用基本盤作為支撐，講著跟市民無關的政治理念，彷彿是把基隆當作政治角力的舞台，而把城市主人、市民排除在一邊，這樣的選戰讓人感受不到希望。陳薇仲認為，翻轉這樣政治的時機已經到了。

陳薇仲希望和大家從這個地方出發，去創造一條嶄新的路徑，讓政治可以回歸日常生活。她表示，她作為基隆市議員、青年政治工作者，她了解青年世代所面對煩惱，她自己會煩惱家中長輩退休後的生活、成家立業而得開始背房貸、在工作上成為主管，但是同時也會煩惱未來若有小孩的托育和教育。

陳薇仲認為，一座城市如果能支持青年世代，那將會是個跟所有世代共好的城市。她想要和大家一起突破限制基隆的舊政治，走向一個由青年領導的、更好未來。她希望把競選總部這個空間將不斷地擴大、收納更多更多市民關注的日常生活議題和基隆的願景，而這個願景並不是單獨個人的政治舞台。

【更多新聞】

►快訊／萬里驚見男屍「彎曲仰躺消波塊」　衣著完整身分死因待查

►電影真實上演！女遭詐團控制辦外幣轉匯　臨櫃遞求救紙條獲救

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
艾成墜樓案外案！沒師傅敢來修繕　命理師親解集體頭暈原因
劉若英唱一半「不速之客突闖入」　工作人員急衝上台
彰化淪陷！藍營疑遭鎖定　縣長及鄉鎮市長頭像同時被盜
泫雅台上索吻未婚夫DAWN　唱到一半「二度回吻」全場瘋了
周玉蔻轟蔣萬安「說謊」6歲見宋美齡　倒數24小時踹共
「30cm鐵片躺國道2天」媽仍昏迷！女兒淚求行車記錄器
高雄大片浮屍！鳳山溪300尾「張嘴死魚」臭昏居民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周玉蔻復出打蔣！轟蔣萬安「說謊」6歲見宋美齡　倒數24小時踹共

影／國慶光雕最末配樂曲目詢問度爆表！　濁水溪公社神曲重出江湖

時代力量陳薇仲競選總部成立　黃國昌：不必在藍綠爛蘋果中選1

北市選舉砲火猛烈！陳時中坦言對部分抹黑心痛　「我不打負面選戰」

幫許家蓓站台宣傳婦幼政見　陳時中：加倍行動、加倍努力

影／張善政造勢遊覽車畫面曝！　黃韋鈞：自掏腰包還撒錢租來的？

柯文哲稱台灣根本沒有戰爭準備　「講抗中保台就想到義和團」

台中議員參選人市場發國旗　盧秀燕留言：飛揚的國旗令人感動

周玉蔻回歸衝擊選情？　柯文哲笑開懷：她讓民進黨全台再掉5%

陳時中「這項民調」拿第一　他看了昏倒：到底要怎麼辦？

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

王彩樺.高捷都想收小樂「當女婿」　祝福黃姵嘉戀愛大歪樓..現場狂禱告XD

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

女友「花半天挑出三色豆」 欠揍男友全倒回：別挑食

亂入富邦悍將主場！　啦啦隊男孩搶戲超動感

她搞笑模仿叛逆青春期　剛要做家事媽喊秒擺爛

周玉蔻復出打蔣！轟蔣萬安「說謊」6歲見宋美齡　倒數24小時踹共

影／國慶光雕最末配樂曲目詢問度爆表！　濁水溪公社神曲重出江湖

時代力量陳薇仲競選總部成立　黃國昌：不必在藍綠爛蘋果中選1

北市選舉砲火猛烈！陳時中坦言對部分抹黑心痛　「我不打負面選戰」

幫許家蓓站台宣傳婦幼政見　陳時中：加倍行動、加倍努力

影／張善政造勢遊覽車畫面曝！　黃韋鈞：自掏腰包還撒錢租來的？

柯文哲稱台灣根本沒有戰爭準備　「講抗中保台就想到義和團」

台中議員參選人市場發國旗　盧秀燕留言：飛揚的國旗令人感動

周玉蔻回歸衝擊選情？　柯文哲笑開懷：她讓民進黨全台再掉5%

陳時中「這項民調」拿第一　他看了昏倒：到底要怎麼辦？

麟洋配獲頒「十大傑出青年」　兩人吐辛酸與感謝

1179萬起、843匹！賓士AMG「GT63油電轎跑」登台　提供F1套件選配

鄭文燦當選足協理事長　盼助足球扎根普及「越來越好」

慢跑一年難甩脂肪！20多歲女成「假瘦子」　醫提2建議改善

直擊／粉絲舉動太暖⋯泫雅台上哭了！　三方鞠躬致謝：我好想你們

登山女神13小時攻頂第8高峰！紀錄被質疑造假　他拿數據一比驚了

《傳說》GCS夏冠出爐！BRO血纏FW6小時險勝　抱250萬獎金全員淚崩

孫德榮身體出狀況！認了「很虛」連續幾天硬撐　檢查報告出爐：果然

歐洲女抱怨「台灣沒有道地西餐廳」　吳鳳傻眼反駁：一點都不合理

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」　命理師親解集體頭暈原因

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

民進黨立委認了：陳時中「馬英九上身」

陳時中「這項民調」拿第一　他看了昏倒：到底要怎麼辦？

不滿馬斯克「台灣特別行政區」論　綠委嗆「無限期抵制特斯拉」

徐巧芯宣傳車「連切2車道」　違規影片曝光

史書華曬特助薪水回嗆：魯蛇們繼續自嗨吧

蔡英文私下講話會用讀稿機？高嘉瑜脫口說出答案

「成王敗蔻」T-shirt開賣！　王鴻薇出競選小物限量150件

曹興誠嗆馬英九：要欺負台灣人到何時

噁！無良廠商生產國軍麵包「邊吃邊包」　還產未來麵包

周玉蔻復出　柯文哲超嗨：歡迎～歡迎～我們歡迎妳

蔡英文驚喜現身！「橘色惡魔」開心尖叫大喊「總統好」

周玉蔻回歸衝擊選情？　柯文哲笑開懷：她讓民進黨全台再掉5%

馬英九轟陳時中：防疫不能看

更多熱門

相關新聞

趙少康力挺蘇清泉　呼籲好人出頭天

趙少康力挺蘇清泉　呼籲好人出頭天

中廣董事長趙少康，今天(8日)下午南下屏東東港為蘇清泉站台，他呼籲民進黨在屏東縣已執政25年了，要換人換黨做做看，好人要出頭天，換人做縣長，才知道蘇清泉會做得更好。

幫許家蓓站台宣傳婦幼政見　陳時中：加倍行動、加倍努力

幫許家蓓站台宣傳婦幼政見　陳時中：加倍行動、加倍努力

彰縣長頭像被盜　里長收到假帳號

彰縣長頭像被盜　里長收到假帳號

賴香伶競選行動辦公室　明開箱

賴香伶競選行動辦公室　明開箱

影／張善政造勢遊覽車畫面曝！　黃韋鈞：撒錢租來的？

影／張善政造勢遊覽車畫面曝！　黃韋鈞：撒錢租來的？

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市2022基隆市長陳薇仲

讀者迴響

熱門新聞

快刪！35款詐財APP入侵　至少200萬人受害　

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

Gogoro「吃到飽宣布退場」！全場驚：油車要流行了

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

寶寶大哭！OL默默換車廂　媽竟追上來逼問

明日花綺羅脫了　為黃明志穿蕾絲內褲

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

快訊／幣安BNB Chain 跨鏈橋被駭！　32億飛了

大咖女星被爆超雙面！　《大學生》班底嚇到退出節目

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

快訊／《原子少年》小孩親提6點聲明

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

車上吃漢堡險沒命！美國少年莫名遭警開槍

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面