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屏東市長候選人周佳琪團結晚會　江啟臣＋柯志恩＋謝龍介到場力挺

▲屏東市長候選人周佳琪團結晚會，柯志恩到場力挺 。（圖／周佳琪競選總部提供，下同）

▲屏東市長候選人周佳琪團結晚會，柯志恩(左)到場力挺 。（圖／周佳琪競選總部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今天晚上在仁愛路上，屏東市長候選人周佳琪競選總部今(8)日晚在屏東市仁愛路舉行舉辦團結晚會，現場擠爆了2萬人，全場嗨翻天，眾人高喊「屏東市團結齊心，周佳琪勝利成功」。

▲屏東市長候選人周佳琪團結晚會，柯志恩到場力挺 。（圖／周佳琪競選總部提供，下同）

▲屏東市長候選人周佳琪團結晚會，柯志恩到場力挺 。（圖／周佳琪競選總部提供，下同）

國民黨前主席、立委江啟臣、國民黨高雄市長候選人柯志恩與台南市長候選人謝龍介首度在屏東同台，力挺周佳琪，他們呼籲屏東市鄉親朋友，將南臺灣屏東市這片藍天，交給新世代，年輕有為的周佳琪來守護。

▲屏東市長候選人周佳琪團結晚會，柯志恩到場力挺 。（圖／周佳琪競選總部提供，下同）

周佳琪今天下午競選總部成立，晚上在仁愛國小前舉行團結晚會，現場湧入2萬支持者，包括寺廟、里長、農民、原住民、婦女、退休公教、黃復興、工商、勞工、青年等後援會，周佳琪也分別授旗，盼大家齊心力拼勝利成功。在地民俗文化特色的歸來太鼓、電音三太子、鼓陣、八家將等表演，現場氣氛熱絡。

屏東的女兒高雄市長候選人柯志恩今年首度回屏東助選，受到鄉親熱情的歡迎，今晚她特別送給周佳琪一對宋江陣的雙斧。她說，雙斧手是宋江陣隊伍中武藝最高強的人，周佳琪正是這樣的一個人，是國民黨最有戰力的新世代，膽識能力第一，智勇雙全，將捍衛屏東市，為屏東市開創新局。柯志恩也請大家一定要支持屏東的女兒周佳琪。

選戰進入倒數49天，對手案件選情非常的激烈。台南市長候選人謝龍介對於連日來周佳琪受到對手的汙衊攻擊而大抱不平。他說，自稱三級貧戶與清廉的人，才是最危險的人，他以台南曾經有一位三級貧戶的總統，貪污卻污最大，請選民要睜大眼睛，千萬不要支持那種用黑函看板攻擊別人、用雙重標準誣陷別人的候選人。

周佳琪的老師，現任大仁科大的副校長黃國光也現身力挺。選舉對手對周佳琪進行人身攻擊，並攻擊周佳琪的母校，他感到非常痛心。他說，周佳琪是個品學兼優的好學生，懂得上進，爭取出國留學，見世面，學新知識；回鄉貢獻所學，服務社會大眾，並擔任屏東國際青商會會長職務，是一個有學識、有能力的人才，值得屏東市民託付未來。

對於對手一再扭曲事實，攻擊周佳琪，周佳琪競選總部表示，民進黨此次殺紅眼，用黑函、用霸凌、用辱罵的方式，無所不用其極，周佳琪將以對屏東市的願景與政見回應，不會隨對手這種不入流的文宣起舞。

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