趙少康南下屏東力挺蘇清泉　呼籲好人要出頭天

記者陳崑福／屏東報導

中廣董事長趙少康，今天(8日)下午南下屏東東港為蘇清泉站台，他呼籲民進黨在屏東縣已執政25年了，要換人換黨做做看，好人要出頭天，換人做縣長，才知道蘇清泉會做得更好。

▲趙少康南下屏東力挺蘇清泉 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

趙少康曾經是政治金童，目前是藍軍第一個正式表態要參選2024的總統大選。

趙少康表示，他對屏東很熟，當年他結婚就是來屏東墾丁度蜜月。當蘇貞昌在擔任屏東縣長的時候，趙少康擔任環保署署長，來到屏東瞭解環保實況，蘇貞昌縣長陪同他在全縣視察了一天，包含沿海養殖戶抽地下水，導致地層下陷，核三廠的核廢料處理，垃圾掩埋與焚化之問題等，所以他對屏東縣的環保問題很瞭解，在環保署任內他也大力補助屏東縣之環保設施。

他指出，環保、農業與經濟是不分黨派的，就像蘇清泉院長創立東港安泰醫院，規模很大，照顧病人也一樣是不分黨派，不分男女，不分種族，也不分宗教，當醫生的誓詞，也是如此。所以趙少康呼籲，無論是國民黨、民進黨、民眾黨或無黨籍的選民， 請大家都又投票支持蘇清泉選縣長。

趙少康說，鍾佳濱立委常常上趙少康戰情室的節目，鍾委員很優秀，台大畢業，可惜民進黨沒有提名他參選縣長。所以趙少康質疑民進黨屏東縣的初選很奇怪又有失公平，且莊瑞雄更批評說:「指定接班人」從來就不是民進黨的傳統。

趙少康表示，蘇清泉年輕時在馬偕醫院擔任心臟科醫師，與他的醫師妻子，決定一起回故鄉東港開創安泰醫院，從無到有，目前是屏南唯一的重症急救醫院。蘇清泉擔任醫生三十多年，助人與救人無數，有句話說：「上醫醫國，中醫醫人，下醫醫病。」蘇清泉在過去醫人也醫病，現在要醫國，更要醫屏東縣。蘇清泉也做了很多社會福利與安養之工作，常常默默在做善事，甚至到離島小琉球去設醫療站與洗腎中心，這些都是照顧偏鄉的百姓，回饋鄉里。

趙少康說，蘇清泉的政見很棒，出生的嬰兒要補助五萬元，現在的台灣少子化很嚴重， 台灣的未來很堪憂。他在年輕時， 台灣出生嬰兒一年有四十萬人，現在每年出生的嬰兒只有十六萬人，工作人口減少，連當兵的人都嚴重不足，國家的前途在嬰兒，如果人口愈來愈少，台灣還有前途嗎?所以蘇清泉鼓勵並大幅補助生育，並照顧老人，六十五歲的老人免繳交健保費，目前台灣的六都都無法做到，只有蘇清泉當選縣長之後，有此魄力，值得敬佩。

趙少康更批評，現在很多的政治人物，很會吹牛，只會出一張嘴，要做事卻做不好，因為他們沒有做事的實務經驗。蘇清泉創立安泰醫院，從無到有，從有到好，有效管理各部門，醫院的評比與績效更是優秀。這就是蘇清泉已經證明他有卓越的領導與管理能力，相信他當選縣長之後，一定會做得更好，能帶領屏東邁向更繁榮與更進步。趙少康更反問，周春米有證明她的領導與治理能力嗎?所以蘇清泉經營醫院有成，也有一定之財力， 相信他當選縣長也絕不會貪汙，這種品德與操守是很重要的，蘇清泉在過去幾十年來，從醫與從政的歷程中，已經充分的證明他是一個最佳的縣長。今天蘇清泉願意投入參選縣長，沒有其他目的，他只是願意為所有的屏東鄉親來服務與奉獻。

最後趙少康說，今天特地從台北南下到東港，就是要來支持蘇清泉，目前他與周春米民調差距在誤差正負3%範圍之內，是屏東縣二十五年來綠地變藍天的最好機會，換人換黨做做看，換人不是隨便換人，而是今天要換最好的蘇清泉，來擔任屏東縣縣長。蘇清泉有博士學歷，有實務經驗，有領導能力，有治理能力，有好的品德，他呼籲屏東縣民要投票給蘇清泉，讓好人出頭天。