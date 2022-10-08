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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幫許家蓓站台宣傳婦幼政見　陳時中：加倍行動、加倍努力

▲▼陳時中8日出席許家蓓競總成立大會。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳時中8日出席許家蓓競總成立大會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，民進黨台北市長參選人陳時中近來開始和議員參選人進行第二階段的合作，陸續展開競選總部的合作。陳時中上午來到松山信義區議員許家蓓的競總成立大會，除了宣傳政策外，也強調許很認真、服務很好，松信選區這次少一席，大家一定要支持許家蓓，讓她留在議會繼續服務。

陳時中表示，今天早上在下雨大家還是冒雨前來，看得出來許家蓓是加倍行動、加倍努力、加倍服務，大家都很開心來幫她支持。許家蓓主要努力的方向都切合聯合國的永續宣言，對老人、對小孩、對婦女都很好，服務也做得很好。

在政見部分，陳時中說，許家蓓希望在社宅能加快、租金補貼能增加，這和他的政見是一樣的，所以社會住宅租金要降10%，租金補貼每個月要多1500元，都是要讓年輕人在這邊比較能好好生活；對於婦女，做月子補助3萬6，希望未來能有公私合作的安親班在學校，直接延長時間不用到外面。

「很多很多相關的政策都跟許家蓓的是一樣，她都想得非常周到。」陳時中喊話，大家不能疏忽，因為松信選區是少一席，所以大家都很危險，呼籲台下的選民支持者一定要支持許家蓓。

許家蓓則說，自己2014年迄今，和團隊走遍松山信義。服務一件一件做、埋首關注市政各領域，為推進城市前進而努力，「我有自信，我能夠繼續幫大家把事情做好，不會辜負大家栽培」。

「城市的進步不是一蹴可幾，需要長期、持續地推動，更需要市政府與議會共同攜手努力。」許家蓓說，所以要拜託大家，許家蓓一票、陳時中一票，她不只要留在議會繼續幫大家做事，也要讓阿中進入市政府帶領台北向前邁進。

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