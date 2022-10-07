驚險影像曝！嬤載雙胞胎孫放學　亂鑽車縫...3人遭大貨車捲輾車底

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮中山國小校門前今（7）日中午發生一起驚險車禍，一名阿嬤中午12時許騎機車接雙胞胎孫子放學後，隨即鑽進車道，沒想到紅燈轉綠，由於機車位於大貨車視線死角，祖孫三人連機車就被後方大貨車直接壓在車底下，路人見狀趕快要司機停車，還好祖孫3人只受到驚嚇及輕傷，民眾將畫面PO到臉書社團，呼籲行人和騎士儘量遠離大貨車。

意外發生在西螺中山國小校門位於興農西路與新街路口轉角處，今日中午12時20分左右，一位郭姓阿嬤（66歲）前往接送一對8歲的雙胞胎孫子放學，接到孩子後，阿嬤先是將機車停在校門前空地等待，然後想趁空檔，從正在等紅燈的大貨車前方，橫越到馬路對面，沒想到機車才剛往前，號誌轉成綠燈，祖孫三人及機車被剛啟動的大貨車直接從側面撞上，三人隨即遭捲進車頭下方，還好路人呼叫，司機也察覺有異隨即後退並下車查看，祖孫三人僅受輕傷自行起身。

▲雲林西螺鎮中山國小發生機車遭捲進大貨車底驚悚車禍，幸好祖孫三人僅受輕傷無礙。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔Xiluo）



▲雲林西螺鎮中山國小發生機車遭卷大貨車底驚悚車禍，幸好祖孫三人僅受輕傷無礙。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔Xiluo）

大貨車駕駛鄧姓男子（33歲）警方表示，因機車位於視線死角真的看不到，綠燈起步察覺有異立即停車並後退救人，自己也嚇出了一身冷汗，幸好阿嬤跟小孩受到輕傷沒大礙。西螺警分局表示，該案由分局交通小隊處理中，警方在此呼籲民眾開車、騎車應遵守交通規則，並注意交通安全，才能避免交通事故發生。

▲民眾將案發狀況畫面貼到網路，警惕用路人注意行車安全。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔Xiluo）



▲網友於貼文下方留言，紛紛為大貨車司機叫屈。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔Xiluo）

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