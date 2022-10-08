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九合一選舉北港縣議員少一席　蘇巧慧力挺蔡岳儒今陪掃街

▲雲林縣議員蔡岳儒和立法委員蘇巧慧都很關注學童的教育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員蔡岳儒和立法委員蘇巧慧都很關注學童的教育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港鎮是傳統的宗教藝鎮，每年都有6-7百萬人潮到北港觀光，今（8）日立法委員蘇巧慧特別南下雲林相挺台灣大學同學、雲林縣議員蔡岳儒，專程加油打氣、一同到北港武德宮、朝天宮參拜媽祖祈求順利當選。

立委蘇巧慧表示：「我是屏東的女兒，是阿美族的媳婦，過往擔任教育基金會執行長時也走遍全臺各地的學校，對於在交通、社會、經濟、文化上弱勢的偏遠地區學校所遭遇的困境，非常關心也感同身受，而蔡岳儒議員在教育上的投入與關注，我也一直有所聞。」

▲雲林縣議員蔡岳儒和立法委員蘇巧慧都很關注學童的教育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員蔡岳儒和立法委員蘇巧慧都很關注學童的教育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇巧慧強調，雲林所屬偏鄉，蔡岳儒長期協助推動夜光天使班，弱勢學童課後輔導課，爭取偏鄉學童的教育權益，岳儒也跟我一樣重視教育的活化與創新，爭取我們母校台大農經系的學弟妹們為雲林學生每年舉辦台大經管育樂營。

蔡岳儒表示，自己和蘇巧慧委員都很關注學童的教育，都市與偏鄉的資源相差甚大，所以長期推動夜光天使點燈計劃，讓弱勢家庭的孩子也能受到課後輔導教育，自己也很感謝這14年來夜裡的每一盞燈，謝謝這一群為了孩子默默付出的老師、志工們，擔起了這一份責任。

蔡岳儒指出，在這連補習班都稀少的偏鄉，在每一個夜晚教導孩子課業、提供一份熱騰騰的晚餐，讓這些孩子能有個安全避風港，岳儒這些年來也集結社會力，邀請社團、雲林家扶中心，發起「點亮雲林」為夜光天使學童進行視力保健，募集社會資源免費替夜光學童配鏡，讓學生能夠學習無礙。

▲雲林縣議員蔡岳儒和立法委員蘇巧慧都很關注學童的教育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日立法委員蘇巧慧特別南下雲林相挺台灣大學同學、雲林縣議員蔡岳儒，專程加油打氣、一同到北港武德宮、朝天宮參拜媽祖祈求順利當選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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