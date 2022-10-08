挺賴？鄭寶清揭鄭文燦高施政滿意度民調由來　市府：選舉扭曲

▲鄭寶清揭鄭文燦高施政滿意度民調由來。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清競選總部8日成立，他強調，桃園市長選戰，鄭文燦「指定接班人」鄭運鵬如順利當選時，就是鄭文燦準備發動參加明年民進黨總統初選的政治號角，這種「捨我其誰」的深謀遠慮政治布局企圖，已是「司馬昭之心」了！

鄭寶清說：鄭文燦真的適合當國家領導人？當總統嗎？他真的會比賴清德更適合代表民進黨參選下屆總統嗎？恐怕這是很大的政治問號？至於，鄭文燦的「高施政滿意度」則是在8年市長任內，靠大灑幣所收買成功而來！尤其最近桃園多項公共工程紕漏百出、疑有貪瀆弊端，令民眾質疑會不會「鄭規鵬隨」後，桃園的公共工程持續出現重大爭議？

而針對鄭文燦的台大國發所碩士論文「中國基層選舉演變之分析」，遭檢舉涉嫌造假、抄襲、大陸槍手代寫等重大違反學術倫理的醜聞風暴？鄭寶清再批，鄭文燦至今未曾親自站出來面對澄清，說清楚、講明白？

鄭寶清北區競選總部8日晚間於莊敬路上成立，邀請前新竹縣長范振宗、前桃園農田水利會長黃金春、前立委許國泰等昔日民進黨創黨大老助勢。

針對鄭寶清的質疑，市府新聞處長詹賀舜表示：「鄭寶清參選以來，已經變了一個人，一次又一次編織假的故事，在沒有任何事實的情況下，任意扣帽子給鄭市長，這是把選舉當作抹黑比賽的低劣作法，這也反映他內心的世界與價值觀，完全扭曲成另外一個人，而選舉淪落至此，只剩卑劣不實的手段，著實令人不齒。」

詹賀舜說，桃園市在鄭市長主政下，成為一個改變最大、進步最多的城市。上個月天下雜誌的市政滿意度調查，鄭市長得到75%的滿意度，六都第一，日前今周刊的永續城市大調查，桃園市也得到經濟力、社會力及總成績六都第一等三項肯定，這些客觀的評價，都不是選舉的口水可以改變的。近八年來市府團隊的滿意度，經過長期考驗，都是受到市民肯定。這樣的結果，不是這種輕蔑、抹黑的批評可以否定。