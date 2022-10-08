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彰化鄉民代表參選人競總成立　雙胞孫同日誕生...民眾：好彩頭

記者唐詠絮／彰化報導

超玄的！前二水鄉農會總幹事蔡文琳，這次披戰袍角逐二水鄉民代表，原本月底才要成立競選總部，桃山廟「太子爺」為他看「好日子」，選在今天上午成立，更神奇的是，他懷了雙胞胎的媳婦也在今天生產，地方人士嘖嘖稱奇，真的是「好彩頭」，紛紛前往道賀雙喜臨門，一同沾沾喜氣。

▲二水鄉前農會總幹事蔡文琳披戰袍選鄉代今天競選總部成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲二水鄉前農會總幹事蔡文琳披戰袍選鄉代今天競選總部成立。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲二水鄉前農會總幹事蔡文琳披戰袍選鄉代今天競選總部成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

二水鄉前農會總幹事蔡文琳，兩年前爭取連任時，因得罪地方派系，在對手串聯強力反撲後，不幸在最後一屆無法順利連任，由於在任內期間表現優異，常獲評比為績優總幹事，在鄉民殷切期待下，重披戰袍，投入二水鄉代表選舉，延續為民服務職志。

蔡文琳受訪時說，整個公所11席的鄉民代表裡，沒有一個農業出身，加上農民的鼓勵，決定轉換跑道來公所服務，順應民意，最起碼整個農業課我可以來督促，農民的需求不止農會可以來輔導，反而公所行政單位責任更重，所以起念參選。

▲二水鄉前農會總幹事蔡文琳披戰袍選鄉代今天競選總部成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於蔡文琳是桃山廟太子廟虔誠信徒的，競選總部成立日請示太子爺挑日子，恰好懷雙胞胎即將臨盆剖腹產的媳婦也看日子，兩者同時選在八日這天吉時，蔡文琳表示，配合媳婦生產，競總成立時，也以辦喜事方式與鄉親輕鬆喝茶、聊天，不請政界人士站台造勢，與鄉親分享紅蛋與喜悅。

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