助急性心肌梗塞患者回家　雲消救護技術員獲金心獎肯定

▲雲林縣消防局六合分隊戴至隆教官以推動院前急性心肌梗塞治療獲台灣心肌梗塞學會（TAMIS）「金心獎」卓越肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局為守護雲林縣鄉親健康，在近年積極推動12導程心電圖機鋪網計畫努力下，達成一救護車一心電圖機之完整照護規劃，同時也在患者到院前即發現急性心肌梗塞件數增加，將其直送心導管醫院治療。六合分隊戴至隆教官更以推動院前急性心肌梗塞治療，獲台灣心肌梗塞學會（TAMIS）「金心獎」卓越肯定。

台灣心肌梗塞學會為鼓勵院前緊急救護系統對心臟搶救的重視，今年開辦金心獎，針對在到院前緊急救護系統積極搶救心臟的救護技術員，從全台1萬名消防員中僅遴選5名，雲林縣消防局第一大隊六合分隊高級救護技術員戴至隆在眾多優秀的參選者中，順利獲選，足見雲林縣消防局推動院前護心行動成績卓越。

戴至隆教官是雲林縣消防局到院前急性心肌梗塞品管組小組長，在過去12導程心電圖機不普及的年代便開始推動院前急性心肌梗塞辨識，並落實於教育訓練中，除了訓練同仁如何從病兆中辨識急性心肌梗塞風險外，更在12導程心電圖機尚未到位前便開始用貼紙、自製模擬教具讓同仁熟悉設備。

▲雲林縣消防局六合分隊戴至隆教官以推動院前急性心肌梗塞治療獲台灣心肌梗塞學會（TAMIS）「金心獎」卓越肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



在縣長張麗善支持下2020年12月達成一救護車一心電圖機完整照護系統，立即讓所有救護人員從護心策略、裝備至人員訓練同步到位，為雲林縣急性心肌梗塞患者成功找到回家的路，今年以來平均每個月發現3到4位院前急性心肌梗塞患者並送往心導管醫院，挽救多條寶貴性命與造福每位患者家庭。

雲林縣消防局表示，雲林雖然資源較不足，但是我們有充滿熱情與技能的同仁，在自己的崗位上兢兢業業，讓整體到院前緊急救護服務品質大躍升。雲林縣消防局在此呼籲，如果自身發現有心痛喘、冒冷汗的徵兆，請務必打電話給119，讓救護車的人員為您送到最適當地醫療院所進行診治。

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