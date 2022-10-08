最接近天空的咖啡　「2022台灣咖啡節」古坑東璧山莊揭開序幕

▲台灣咖啡美國CQI國際精品咖啡協會肯定，東璧咖啡莊園榮獲86.33高分排名世界第六；創意咖啡料理還推出拿手好菜「竹香苦茶油雞佐咖啡香腸」及「筍子咖啡芥末雞湯」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣咖啡節自 2003 年始辦理迄今屆滿 20 週年，2022台灣咖啡節於古坑草嶺東碧山莊揭開序幕，活動自10月1日起於古坑相關店家推出活動外，更於10月29日在華山國小及綠色隧道推出一系列咖啡市集與音樂饗宴。活動期間全台超過百家品牌同慶，推出限定限量聯名產品外更首創結合 web3.0 落地應用的節慶活動。

古坑咖啡由於栽植地點台灣最高，被稱為「最接近天空的咖啡」繼2020年嵩岳咖啡後獲得世界第一後，2021年再創佳績，受美國CQI國際精品咖啡協會肯定，由青山坪咖啡農場榮獲87.25高分認證，榮獲本年度世界排名第一；此外東璧咖啡莊園亦榮獲86.33高分及古峰咖啡莊園榮獲86.25高分，分別排名世界第六和第八名，象徵著台灣咖啡獲國際肯定。

▲台灣咖啡節自10月1日起於古坑相關店家推出活動外，更於10月29日在華山國小及綠色隧道推出一系列咖啡市集及音樂趴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，台灣咖啡節今屆滿 20 週年，歷年來相關活動帶動古坑咖啡產業的發展與地方的無限商機，2022 台灣咖啡節更躍升為全台盛事，不僅開放全台名品大聯名，活動期間全台超過百家品牌一起慶祝台灣咖啡節 20 週年慶，就是要讓民眾愛上台灣咖啡，一起體驗史上最潮台灣咖啡節。

張麗善指出，今年透過異業聯盟不只將蜂蜜、咖啡、乖乖結合在一起，甚至咖啡與茶結合推出 20 週年紀念款咖啡豆、咖啡零食及咖啡飲品等，讓咖啡創意商品走入民眾生活裡；在許多企業品牌響應下首度推出聯名性商品，日月潭品牌「喝喝茶」與「古坑鄉農會 CPAG」聯名推出紅玉紅茶咖啡、台北「咖啡知道」的 20 週年禮盒、山海觀與長盛酒莊「咖啡威士忌」、千巧谷烘焙的咖啡布蕾堡「好咖堡」等。

台灣咖啡節特邀劍湖山渡假大飯店中餐部副主廚張家憲與料理之王香料女王晶晶領軍，將咖啡與在地食材結合在一起，研發出創意料理卡魯哇咖啡海鮮拌沙拉及摩卡咖啡嫩子排。農業處長魏勝德指出，創意咖啡料理還有東璧山莊「竹香苦茶油雞佐咖啡香腸」及「筍子咖啡芥末雞湯」、「維野納複合式餐飲」和風沾麵拿鐵鍋、古峰咖啡莊園「檸香咖啡愛玉」等，為 2022 台灣咖啡節揭開序幕。

▲創意咖啡料理還有東璧山莊「竹香苦茶油雞佐咖啡香腸」及「筍子咖啡芥末雞湯」、「維野納複合式餐飲」和風沾麵拿鐵鍋、古峰咖啡莊園「檸香咖啡愛玉」等，為 2022 台灣咖啡節揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明， 2022 台灣咖啡節搭配「雲林幣扭一下」推出各種優惠活動，民眾可以透過各種任務、打卡或活動獲得虛擬貨幣「雲林幣」，在咖啡節現場合作店家使用將可享受優惠折扣，雲林幣達人甚至可以免費吃、暢玩咖啡節。10 月起至 11 月底每週六傍晚到夜間，古坑還有多處店家展開「響入啡啡」演出，民眾可以邊喝咖啡邊欣賞音樂演出。

另外，2022 台灣咖啡節也跟上元宇宙潮流，以 Web3.0 概念發展各種盛宴。除聯名商品上可以看到代表各家聯名品牌的 PFP，還有國內外知名 NFT，例如：BAYC 無聊猿、Biboverse、LionDao、Demi-Human 等授權聯名商品或策展，10/29 古坑華山國小主場活動更有機會免費領到台灣咖啡節 20 週年限定版 NFT，邀請全國的民眾一起來雲林古坑享受最潮的咖啡饗宴。

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