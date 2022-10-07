就愛崙背鮮奶香！千巧谷牛樂園休閒農場今揭牌　雲林副縣長到場祝賀

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林崙背鄉千巧谷牛樂園是全國第一個牛樂園麵包觀光牧場，歷經7年努力取得「休閒農場許可登記證」，業者黃吉雄除了在疫情期間堅持不裁員，親自開麵包車販售產品來維持130名員工生計，更秉持精益求精的態度執業經營。今（7）日正式為「千巧谷牛樂園休閒農場」揭牌，雲林副縣長謝淑亞與地方仕紳均到祝賀。

▲雲林崙背鄉千巧谷牛樂園休閒農場，今盛大揭牌。（圖／記者蔡佩旻攝）



崙背鄉是雲林重要酪農區，有60多戶的酪農卻沒有可讓遊客參觀的牧場，業者黃吉雄買下1.2公頃荒廢多年的紡織廠，把舊建築打造成兼具觀光休閒的牧場，園內飼養乳牛外，還有台灣水牛，讓民眾零距離與牛接觸，體驗餵牛吃牧草的樂趣，牧場包括餐廳、乳品加工和商品展售等3大場館，以在地生產鮮乳烘焙出各種麵包、蛋糕及奶酪產品、伴手禮展售。

▲雲林崙背鄉千巧谷牛樂園歷經7年努力取得「休閒農場許可登記證」，雲林副縣長謝淑亞與地方仕紳均到祝賀。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣副縣長謝淑亞表示，今天真的是值得歡喜的好日子，千巧谷牛樂園讓人最感動的地方，是結合在地一級酪農生產，並使用香醇鮮奶開發多元農特產加工商品，讓遊客吃的到產業的用心，並產生對農業的記憶點，透過農業六級化加乘效益，進而達到推廣本土農業，帶動地方農產業經濟發展目標。

▲業者黃吉雄買下1.2公頃荒廢多年的紡織廠，把舊建築打造成兼具觀光休閒的牧場。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處副處長蔡耿宇表示，縣府致力打造雲林成為農業觀光大縣，透過近年持續性的輔導設立，雲林縣至今已通過9家休閒農場，希望透過農業體驗寓教於樂方式，讓民眾多一種與農業互動的管道，也讓雲林縣農業多一種經營方式的選擇，期盼未來更多的地方產業轉型推動休閒農業，讓雲林農業更多元、更有趣、也更有競爭力，成為台灣中南部最好玩的旅遊選擇。

▲除了烘焙產品，千巧谷牛樂園餐廳中的披薩也是超人氣餐點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲千巧谷牛樂園休閒農場園內飼養乳牛外，還有台灣水牛，讓民眾零距離與牛接觸，體驗餵牛吃牧草的樂趣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲千巧谷牛樂園休閒農場園鯉魚池約近300隻鯉魚悠游，還有鴨子陪遊客在園區散步。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲千巧谷牛樂園讓人最感動的地方，是結合在地一級酪農生產，並使用香醇鮮奶開發多元農特產加工商品，讓遊客吃的到產業的用心。（圖／記者蔡佩旻攝）



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