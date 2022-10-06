新北與成大簽署土砂災害備忘錄　侯友宜：台日交流提升防災量能

▲新北與成大簽署土砂災害備忘錄。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（6日）與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，透過官學合作，提升彼此土砂災害管理之專業知識及實務經驗；後續也將加入「亞太防災訓練平台」，觀摩各國土砂災害防治技術，並培訓防災專業人員，攜手將土砂災害防治工作推向國際。近年來更與日本筑波大學、京都大學等單位打造「亞太防災訓練平台」，共同培訓防災專業人員。

新北市土石流潛勢溪共計235條，土石流防災工作格外重要，近年來新北市持續配合水土保持局透過宣導、環境踏勘、兵推工作坊與實作演練等活動協助社區自主防災，共計117場次，並榮獲水土保持局1銀18銅的社區認證。成功大學於1996年成立防災研究中心在新北市已有多年土石流調查分析及協助社區自主防災經驗，與日本也有多年之土砂災害防治技術與學術交流合作。

▲當天邀請新北市自主防災社區人員出席，了解日本在土石流防災整備經驗。

新北市政府與成功大學雙方6日簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，推動土砂災害管理工作，未來將藉由成功大學與日本多年合作經驗，加入「亞太防災訓練平台」，成為全國首位加入平台之縣市政府，後續也將和成功大學一同與日本交流土砂災害防治技術，共同培訓土砂災害防治專業人員，以利台日雙方在防災工作能夠與時俱進。

另外，現場也邀請靜岡縣在台辦事處長宮崎悌三作為台日合作之見證，宮崎悌三致詞表示，靜岡縣坡地環境與新北市相似，也有許多土石流潛勢溪流，希望透過後續台日防災合作，努力朝向減災的目標前進。靜岡大學金泉文壽教授線上分享靜岡縣熱海市伊豆土石流災害案例及日本土石流防災整備及災害治理經驗，提升新北市面臨土砂災害之自主應變能力。

▲成功大學副校長蘇芳慶（左）、新北市長侯友宜（中）、靜岡縣在台辦事處長宮崎悌三（右）。

侯友宜表示，全球近年面臨氣候變遷，極端氣候造成坡地災害頻傳，提升本市防災能量與強化應變能力，一直為市府各單位重點工作；日本靜岡縣坡地環境與新北市有許多相似之處，希望透過本次防災合作備忘錄之簽訂，推動台日土砂災害防治交流，互相學習彼此土砂災害之防治觀念。

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