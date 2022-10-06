三重警烏龍打錯人！局長出面拍肩…他全程「點頭+微鞠躬」不領情

▲三重分局長陳永昌親自向黃男致歉。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市三重警方日前鬧出烏龍，誤將黃男誤認為通緝犯，不由分說就將他圍起暴打，事後才發現認錯人，黃男憤而對4名員警提告傷害、妨害自由等罪狀；不料施暴員警也對黃男提告。今(6日)黃男在立委邱顯智陪同下前往派出所領取通知書，新北市警察局長黃宗仁也現身致意，並輕拍黃男肩膀；但黃男僅點頭、微鞠躬回應，全程不發一語調頭離去。

這起烏龍打人案就發生在上月20日晚間9時許，當時三重員警埋伏準備抓一名李姓通緝犯，碰巧黃男經過，現場員警誤將其認為李嫌，當場上前攔人、並發生猛力拉扯；隨後支援警力到場趕緊將雙方拉開，黃男表明身分後仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

事後黃男不甘無端遭警方圍毆受傷，憤而對4名員警提告傷害、妨害自由；不料2名施暴員警也對黃男提告妨害公務、傷害等罪。今(6日)黃男在邱顯智陪同下前往派出所，領取傷害罪、妨害公務通知書。

黃男到所領取通知書後，三重警分局分局長陳永昌出面，微微彎腰遞上名片自我介紹，隨後頻頻向黃男賠不是，「抱歉抱歉，真的很失禮」、「再次向你道歉」，並解釋自己先前因確診隔離，因此一直沒有出面道歉；雙方交談將近2分鐘，但黃男全程僅不斷點頭，並未多作回應。

隨後黃男起身準備離開時，陳永昌還上前拉住黃男手臂，表示「局長(黃宗仁)想要親自跟當事人致個意」；黃男轉身後也頻頻向局長鞠躬，而黃宗仁則上前拍了一下黃男肩膀示好，稱「我跟他很好啦！」並約黃男「要不要上來(樓)說一下？」但黃男仍是維持不卑不亢的態度，全程只靠點頭、微鞠躬回應，不發一語隨即轉身離去，對警方的道歉似乎不太領情。

▼黃宗仁輕拍黃男肩膀示好致意。（圖／記者戴上容翻攝）