　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重警烏龍打錯人！局長出面拍肩…他全程「點頭+微鞠躬」不領情

▲▼三重警烏龍打錯人，黃男挨告，今前往派出所領通知書。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重分局長陳永昌親自向黃男致歉。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市三重警方日前鬧出烏龍，誤將黃男誤認為通緝犯，不由分說就將他圍起暴打，事後才發現認錯人，黃男憤而對4名員警提告傷害、妨害自由等罪狀；不料施暴員警也對黃男提告。今(6日)黃男在立委邱顯智陪同下前往派出所領取通知書，新北市警察局長黃宗仁也現身致意，並輕拍黃男肩膀；但黃男僅點頭、微鞠躬回應，全程不發一語調頭離去。

這起烏龍打人案就發生在上月20日晚間9時許，當時三重員警埋伏準備抓一名李姓通緝犯，碰巧黃男經過，現場員警誤將其認為李嫌，當場上前攔人、並發生猛力拉扯；隨後支援警力到場趕緊將雙方拉開，黃男表明身分後仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

事後黃男不甘無端遭警方圍毆受傷，憤而對4名員警提告傷害、妨害自由；不料2名施暴員警也對黃男提告妨害公務、傷害等罪。今(6日)黃男在邱顯智陪同下前往派出所，領取傷害罪、妨害公務通知書。

黃男到所領取通知書後，三重警分局分局長陳永昌出面，微微彎腰遞上名片自我介紹，隨後頻頻向黃男賠不是，「抱歉抱歉，真的很失禮」、「再次向你道歉」，並解釋自己先前因確診隔離，因此一直沒有出面道歉；雙方交談將近2分鐘，但黃男全程僅不斷點頭，並未多作回應。

隨後黃男起身準備離開時，陳永昌還上前拉住黃男手臂，表示「局長(黃宗仁)想要親自跟當事人致個意」；黃男轉身後也頻頻向局長鞠躬，而黃宗仁則上前拍了一下黃男肩膀示好，稱「我跟他很好啦！」並約黃男「要不要上來(樓)說一下？」但黃男仍是維持不卑不亢的態度，全程只靠點頭、微鞠躬回應，不發一語隨即轉身離去，對警方的道歉似乎不太領情。

▼黃宗仁輕拍黃男肩膀示好致意。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼三重警烏龍打錯人，黃男挨告，今前往派出所領通知書。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼三重警烏龍打錯人，黃男挨告，今前往派出所領通知書。（圖／記者戴上容翻攝）

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
快訊／南投某大學濺血！　男大生持美工刀劃傷同學
快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°
「山間神獸」跑進台中社區！一蹬踩過特斯拉　4機車全倒
快訊／柔道男神楊勇緯擊敗東奧銅牌　晉級世錦賽4強
三重警打錯人！新北局長出面拍肩　他全程「點頭+微鞠躬」不領情
快訊／國安基金進場57天　砸112億護盤
快訊／托兒所狂殺38人　泰國前警官「殺妻兒後輕生」
23歲男被打死「陽光帥照曝光」　身材壯碩「扛冰箱到1-3樓」
LINE四大更新上線　iPhone鎖定介面一秒開LINE超方

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投某科大濺血！男大生遭嗆「輸贏啦」　持美工刀反擊劃傷同學

快訊／大型鋼鐵條沿路掉…佔用內線車道　連結車司機恐被罰1.8萬

輔大旁怪男「硬拉19歲女」！被強制送醫　護花男大生還原經過

三重警烏龍打錯人！局長出面拍肩…他全程「點頭+微鞠躬」不領情

這樣也能拗？他罵警察「流氓」　搬魯迅文章掰是稱讚...法官打臉

鍾小平控里民昏迷「陳時中和議員唱歌」　綠營怒：道歉否則提告

梅花鹿半夜被狗追　一蹬跳過特斯拉...車主見刮痕搥心肝

涉買凶殺人！威震董座「交保4個月」又涉博弈、洗錢　遭羈押禁見

戶口多一子！夫又搞小三懷孕問「要和平相處嗎」　妻怒告結局反轉

黑吃黑慘死！陽光男照片曝光　身材壯碩「1人扛冰箱也沒問題」　

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

2個月大寶寶偷學媽打哈欠　被發現後奶音回：嗯對啊❤

南投某科大濺血！男大生遭嗆「輸贏啦」　持美工刀反擊劃傷同學

快訊／大型鋼鐵條沿路掉…佔用內線車道　連結車司機恐被罰1.8萬

輔大旁怪男「硬拉19歲女」！被強制送醫　護花男大生還原經過

三重警烏龍打錯人！局長出面拍肩…他全程「點頭+微鞠躬」不領情

這樣也能拗？他罵警察「流氓」　搬魯迅文章掰是稱讚...法官打臉

鍾小平控里民昏迷「陳時中和議員唱歌」　綠營怒：道歉否則提告

梅花鹿半夜被狗追　一蹬跳過特斯拉...車主見刮痕搥心肝

涉買凶殺人！威震董座「交保4個月」又涉博弈、洗錢　遭羈押禁見

戶口多一子！夫又搞小三懷孕問「要和平相處嗎」　妻怒告結局反轉

黑吃黑慘死！陽光男照片曝光　身材壯碩「1人扛冰箱也沒問題」　

巨型史努比現身中和環球！「花生漫畫快閃店」超大扭蛋、獨家新品全都有

亞歷鮑德溫與被殺攝影師家屬和解！　「公開條件」2023年復拍

超前「口罩政策」遭打臉　柯志恩批：高雄沒把中央放在眼裡

以為遇到真愛！「這3類人」10月需注意爛桃花　別傻傻被騙了

南投某科大濺血！男大生遭嗆「輸贏啦」　持美工刀反擊劃傷同學

快訊／大型鋼鐵條沿路掉…佔用內線車道　連結車司機恐被罰1.8萬

辦公室最無法接受的行為？網點名「1舉動」喊噁：到哪都有這種人

為出國提前熱身！菲律賓長灘島攻略玩法、朝聖日風小島「聖母岩」

週三海鮮日4人同行送生蠔或龍蝦　美福牛排館十週年優惠10／11開跑

《鬥陣特攻2》強制電話認證太擾民　玩家不滿炎上暴雪回應了

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

社會熱門新聞

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

登山女神名嘴爸出聲了　嗆正宮捏造毀他女兒

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

你睡我每天5千　人夫欠167萬元！正宮怒吉

三重警打錯人還提告　新北警局長現身回應

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

23歲男遭詐團黑吃黑打死 　母淚：希望他們都死

中友電梯「15F直墜B5」！民嚇傻

登山女神約泡金主！　正宮深夜控曾格爾：嗲邀開房募款

欠費20萬不繳　他買新車秒被法拍

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機

更多熱門

相關新聞

三重警打錯人還提告　新北警局長現身回應

三重警打錯人還提告　新北警局長現身回應

新北市黃男日前被警方誤認成通緝犯，遭三重2警暴打，黃男對4名警察提告傷害、妨害自由等罪狀，沒想到，施暴員警也對黃男提告，今黃男到派出所領傷害罪、妨害公務通知書；立委邱顯智代黃男發言表示，黃已經是驚弓之鳥，三重警分局應迴避此案件。此外，新北警察局長黃宗仁今也到派出所表示，「我會負責！」

新北三重傳槍響！　49歲男「手臂中彈」送醫

新北三重傳槍響！　49歲男「手臂中彈」送醫

通緝犯遇警心虛趁隙逃跑

通緝犯遇警心虛趁隙逃跑

即／三重警抓錯人還虐打　警政署首度要局長道歉

即／三重警抓錯人還虐打　警政署首度要局長道歉

警打人還要告傷害！三重分局回應了

警打人還要告傷害！三重分局回應了

關鍵字：

三重通緝犯黃宗仁傷害

讀者迴響

熱門新聞

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

Rain遭爆婚外情「對象是金泰希閨蜜」　公司氣炸提告

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面