國慶連假要去東港、小琉球注意　警加強交通疏導作為看這裡

▲國慶連假，東港警加強交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

明(8)日起一連3天是雙十國慶連假，東港警方預期到東港鎮華僑市場、小琉球旅遊及返鄉民眾增多，為使前來旅遊的遊客交通順暢，除事前縝密規劃交通疏導工作外，更於臺1線、臺17線及東琉碼頭、朝隆路段等機動、彈性實施各項交通疏導管制措施，籲請用路人注意。

東港警方規劃交通疏導措施：

1、東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場， 如民眾往返東港-小琉球，或至華僑市場用餐，如停車位已滿，建議可將車輛停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光，警方將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制。

2、臺1線及臺17線部分:預估連假前兩天以南下車潮為主，建議用路人利用屏189線作為替代道路，東港警分局將派員於南州鄉臺1線勝利路段沿線擺設交通錐，避免車輛任意違規停車，並派員在場加強交通疏導。

另10日午後起北上車潮將逐漸湧現，臺1線北返車輛，於臺1線左轉187乙線勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道至南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依現場警察人員指揮「兩車道北上」南州交流道；此外用路人亦可沿臺1線直行2公里由「崁頂交流道」接國道3號北上，或從臺17線林邊交流道北上，亦可有效避開南州交流道車多路段。



東港警分局長張世儒呼籲，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，亦可利用「屏東好交通APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，觀光景點突發壅塞，實施交通管制措施，敬請配合員警、義交指揮疏導循序前進，以維護行車安全及順暢。