國慶連假交通不打結　警政署加強動員「疏導重點堵塞道路」

▲警政署加強國慶連假交通安全維護，並加強重要度路疏導勤務。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署為維護國慶連假交通順暢與國人行車安全，警已責成各警察機關應期前加強規劃10月8日至10月10日國慶連假疏導工作，就轄內舉辦之國慶活動（國慶晚會、國慶煙火），或觀光景點、遊樂園區及易壅塞路段，預先規劃交通疏導勤務。

警政署更指示各分局，針對轄內交通瓶頸路段進行盤點，協調行車動線、停車處所及預留迴轉、疏導空間。另台鐵因應台東線玉里至富里區間之鐵路運輸因發生強震致中斷，已啟動公路客運運輸方式接駁，警政署也請相關警察局屆時配合乘客引導及疏運事宜，維護國人行車安全與連假交通疏運順暢。

依據交通部道路交通安全督導委員會最新統計資料，2022年1月至7月發生道路交通事故20萬9千616件，造成1735人死亡、27萬8千171人受傷，比2021年1月至7月增加9881件（+4.9%）、增加43人死亡（+2.5%）、增加1萬2414人受傷（+4.7 %）。

▲國慶連假恐造成重要道路、國道堵塞，警政署將加強交通疏導。（圖／記者邱中岳翻攝）

警政署呼籲民眾返鄉、出遊時，若有長途駕駛必要，應養足精神再上路，確實注意車前狀況，避免疲勞駕駛及超速，並籲請民眾遵守各項交通號誌及交通警察指揮，以確保交通安全。

警政署提醒駕駛人返鄉出遊時，可多加利用公路總局於國慶連假期間推出多項公共運輸優惠措施，包含85折票價及轉乘免費等優惠，避免疲勞駕駛，並免去塞車之苦，省時省力又可紓解道路交通壅塞。

另國慶連假期間餐宴飲酒機會大增，警政署特別呼籲駕駛人不要存有僥倖心理，已要求各警察機關強力執法，嚴防酒駕違規及肇事，確保民眾生命與財產安全。