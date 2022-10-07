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社會 社會焦點 保障人權

沿山公路變賽道！33「雙B級以上」名車競駛　首波16張罰單出爐

記者陳崑福／屏東報導

沿山公路185線新埤鄉路段有車隊競速行駛，製造噪音，威脅交通安全，潮州警方獲報立即派員前往查緝，車隊隨即鳥獸散；警方調閱監視器以車追人，已通知第一波涉嫌危駕16名駕駛到案，並將依公共危險罪嫌函送法辦，後續第二波17輛群聚車輛，警方持續依監視畫面通知涉案人員到案函送偵辦。

▲車隊於沿山公路競速，潮州警方開出告發單 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲車隊於沿山公路競速，潮州警方開出告發單。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲車隊於沿山公路競速，潮州警方開出告發單。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潮州警分局近期接獲潮州鎮民代議員及民眾反映，稱潮州鎮泗林里深夜時段185甲線路段有飆車族聚集，警方立即指派巡邏車前往處理，飆車車隊看到警車後，就迅速分成兩批往台一線及沿山公路段離去，經警方事後調閱監視畫面清查結果，發現聚集的車隊共有33輛競駛車輛。

警方根據監視器以車追人，除將涉及競駛的33輛駕駛依公共危險罪嫌送辦外，告發違規罰單共有跨越雙黃線6件、舉發7件變更原有設備等，車輛改裝部分一併將相關資料通報監理站通知到驗。

據悉，該車隊有群組，欲競速前會在群組張貼相關資訊；而競速車輛一定是雙 B級以上，警方依威脅交通安全開出罰單，每張12000元起跳。

潮州分局長簡彥匡強調，沿山公路深夜時段車輛不多，而且路況良好，夜間車遊務必遵守交通規則，維護道路交通安全，車輛改裝噪音影響當地居民安寧，更易造成交通危險，警方持續加強防制取締勤務，嚴正執法，請車遊族切勿以身試法 。

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