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社會 社會焦點 保障人權

台北捷運警順腳踼開滾輪椅　同僚告他「用椅子殺人」結局出爐

▲▼辦公室用滾輪椅。（圖／記者劉昌松攝）

▲北市捷運警察指控同僚企圖用辦公室滾輪椅殺害他。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北捷運警察隊張姓警員，不滿許姓同僚日前突然把裝有滾輪的椅子踢向他，憤而控告許警涉嫌殺人未遂，但台北地檢署檢察官勘驗辦公室監視畫面，2人在事發前後都沒有互動，許警只是順腳把椅子踢開，椅子沒碰到張警就停下來了，且滾輪椅在客觀上並不會被認為是凶器，因此在7日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

針對拿椅子來殺人一事，港星周星馳曾在電影《食神》中有段經典台詞，稱許「折凳」隨手可得，便於隱藏，「不愧是七武器之首」，不過據了解，本件警察指控的「殺人工具」，並非折凳，而是體積更為龐大、難以搬動的辦公室用滾輪椅。

捷運警察第二分隊張姓警員，和許姓同僚先前就有財務糾紛，8月間某日，張警站在駐地值班台前處理自己事務時，坐在附近的許警起身離開座位時，順腳把通道上的1張滾輪椅往前踢開，張警偶然間瞄到椅子朝自己的方向滾過來，認為許警是故意的，堅持控告許警涉嫌殺人未遂。

案經大同分局移送北檢，檢察官勘驗監視畫面，張、許2人當時距離約1公尺，沒有交談互動，許警踢椅子的力道明顯不大，所以椅子滑動沒多久就停下來，而且客觀上，這種滾輪椅很難被認為是可用來傷害他人的凶器，因此未傳喚雙方出庭，就處分不起訴許警。

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捷運警察椅子殺人殺人未遂折凳

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