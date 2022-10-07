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買1送1！超商通路「國慶咖啡優惠」先看　美式下殺26元、拿鐵34元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11線上、門市皆推出咖啡優惠，其中門市優惠還能搭配滿額立折，買越多省越多。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

國慶連假終於要到了，不管是要出去玩還是宅在家，絕對都要喝咖啡享受一下！以下就整理超商通路「國慶咖啡優惠」懶人包，從買1送1、買10送10到組合優惠價通通都有，還有滿額現折優惠，滿200元立折25元、滿400元立折50元等，趕快把握機會買一波。

●7-11

7-11 CITY系列推出「歡慶雙十」活動，即日起至10月10日，於門市購買CITY CAFE大杯熱美式/大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵/熱精品美式，可享「同品項第2杯半價」(限熱飲)，冰黑糖珍珠燕麥奶第2杯10元、CITY TEA英式紅茶買1送1。

7-11門市咖啡優惠還可搭配「1010開心價」滿額立折，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，消費滿200元立折25元、滿400元立折50元，以此類推，滿711元立折100元折扣，最高可享滿2133元立折300元。

OPEN POINT行動隨時取同期間也有CITY系列指定飲品組合優惠價，品項有每日限量CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA香鑽水果茶「同品項買10送10」，還有4款指定飲品組合優惠價只要1010元，包含CITY CAFE大杯拿鐵27杯、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡/蜂蜜拿鐵任選18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶25杯、CITY PRIMA精品拿鐵16杯。

●全家

全家即日起至10月10日於APP隨買跨店取祭出「Let’s Café特濃系列打6折」、「大杯特濃美式10杯328元」、「大杯特濃拿鐵10杯388元」3大優惠，期間還有「私品茶濃靜岡抹茶拿鐵10杯只要35元」、「冰塊特大杯10杯100元」等好康，以上優惠每人限購1組，可兌換至2023年3月31日。

而10月8日至10月10日APP隨買跨店取再加碼推「私品茶55元系列買2送1」優惠，每人限購2組，可兌換至12月26日。

且門市部分也有好康等領，即日起至10月10日爽吃近100件飲料零食可享「第2件10元（限同品牌同價位）」，以及康康五優惠包括「Let’s Café大杯拿鐵2杯65元（可寄杯跨店取、每人限購5組）」、「經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1」、「黃亞細胡椒白醬雪糕／海底撈花椒奶茶雪糕任選買1送1」等。

●萊爾富

萊爾富門市、Hi-Life VIP APP整買零取將在10月8日起至10月10日推出「特大杯冰檸檬氣泡美式」、「特大杯冰檸檬美式」買8送8優惠，而10月10日當天要加碼「大杯美式買8送6」、「大杯拿鐵買8送5」，等於美式每杯下殺26元、拿鐵34元。

另外，萊爾富門市即日起至10月11日還有零食、飲料或啤酒等指定商品下殺5折起優惠，包括福樂自然零優酪乳買1送1、樂法指定飲品加10元多1件、米乖乖加10元多1件及黑雷神風味餅乾第2件10元等。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富10/10當天加碼大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart全門市將在10月8日至10月10日推出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2（同品項）」優惠，加碼祭出逾400件商品凡選擇15元以上的飲料、糖餅任2件，即可參加抽抽樂活動，最高下殺1折就能帶回家。

●家樂福

家樂福自有咖啡品牌「inLove Cafe 」即日起至10月10日可享「憋氣檸檬冰咖啡買1送1」優惠，全台門市包括247間超市、55間量販店通通享有優惠（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機）。

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