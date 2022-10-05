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夫妻叢林探險被當肥羊綁架　遭惡徒痛毆打死「丟鱷魚池」餵食碎屍

夫妻叢林探險被當肥羊綁架　遭惡徒活活打死「丟鱷魚池」餵食碎屍。（圖／翻攝自Twitter／Nick Bailey）

▲曾與BBC合作紀錄片的植物學家夫妻，慘遭惡徒綁架殺害。（圖／翻攝自Twitter／Nick Bailey）

記者李振慧／綜合報導

英國74歲植物學家桑德斯(Rod Saunders)與63歲妻子瑞秋(Rachel)，長年在南非尋找當地稀有植物，沒想到一次旅途中成為惡徒目標，慘遭搶劫綁架還被毆打致死，遺體後來扔去餵鱷魚，導致遺體被人發現時已經破碎到無法辨識身分。

桑德斯與妻子曾與BBC合作紀錄片，每年都會花費至少半年的時間，在野生山脈與森林中尋找稀有植物種子，然而他們最後一次被人看見是2018年2月8日，當時他們告訴員工要去距離德本市(Durban)約48公里處一自然保護區，2人後來便失去音訊，過了幾天後，有漁夫在河中發現2具嚴重腐爛屍體，警方花了好幾個月才終於確認死者身分。

警方後來全面追捕4名凶嫌，其中3人被控綁架、謀殺、搶劫和竊盜等罪，3名被告分別是39歲男子德維奇爾(Sayefundeen Aslam Del Vecchio)，和他28歲妻子巴特爾(Bibi Fatima Patel)，以及35歲房客傑克森(Mussa Ahmad Jackson)，第4名被告雖然被發現擁有桑德斯的手機，但沒有參與綁架與殺人，最後判以緩刑。

本案近來在德本市開庭審理，警方在3名被告手機中發現，德維奇爾曾傳訊息給妻子和傑克森，告知他們有一對老夫妻要來當地，要他們做好準備，另外還有一封傳給不明人士的簡訊中表示，「最重要的是，永遠都不能找到受害者遺體」。

2名遺體被發現時由於嚴重腐爛，難以辨識身分，驗屍發現2人生前是遭鈍器毆打致死，遺體後來又被扔進河中，送給一群鱷魚啃食。目前3名被告均否認被指控的所有罪名，案件正在調查中。

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