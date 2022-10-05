晚上常在外面遊蕩！女「回家晚了」被哥親手勒死　屍體吊煤氣管上

▲女子因為晚回家被哥哥殺害。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其30歲女子艾維奇(Dilsen Avci)因為「回家比較晚」，遭同父異母哥哥坎塔爾(Selim Kantar)殺害，還把屍體吊在煤氣管上假裝成自殺事件。坎塔爾被捕後，在獄中待了9個月才終於坦承殺人，而且出庭時毫無悔意，還告訴法官他有機會的話會再殺一次。

事件2020年6月27日發生在安卡拉省中部Pursaklar區，艾維奇的58歲母親提拉斯(Necmiye Tiras)意外發現女兒的屍體吊在煤氣管上，腳邊放著一個吸塵器，她嚇得趕緊把女兒帶下來並且報案。

警方原本判定案件為輕生事件，然而遺體送去驗屍卻發現死因不單純。案件發生1個月後，坎塔爾因為犯下別起案件被捕，他在獄中服刑時突然寫信自白，是他親手殺死了妹妹，因為對方時常晚上在外面遊蕩。

提拉斯得知後表示，事發當時坎塔爾也在家，他看到艾維奇屍體竟然表現得像沒事一樣，還幫忙她把屍體帶下來，沒想到就是凶手，而她因為無法諒解女兒輕生，長達9個月都沒去探望對方的墳墓。

被指控謀殺罪的坎塔爾，出庭時向法官表示他完全不後悔殺死妹妹，甚至揚言還會再殺一次，法官考量他的犯罪紀錄與態度，最後判處無期徒刑。提拉斯表示，雖然判決無法把女兒帶回來，但稍微讓她感到安慰，「我希望他永遠都不能離開監獄，願上帝給他最重的懲罰」。