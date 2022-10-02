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大陸 大陸焦點 特派現場

18歲妹陷「公安戀愛詐騙」　自拍「被綁架影片」勒索父母2千萬元

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲女學生陷入戀愛詐騙，還間接成為勒索父母的幫兇。（示意圖／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名18歲的陸籍女學生陷入「假公安」戀愛詐騙，在詐騙集團的指示下，拍攝了自己被綁架的假影片及假照片，並提供給詐騙集團勒索父母，討要500萬港元（約2000萬元新台幣）的贖金。

根據港媒報導，警方表示，他們9月30日晚間接獲報案，有一對內地的父母稱來香港求學女兒被人綁架，還收到了綁匪傳來的影片及照片，女兒身上有傷痕而且被囚禁，對方要求支付500萬港元的贖金。

不過，警方調查之後很快就發現，女學生「被綁架」的期間仍能在尖沙嘴自由行走。警方並於隔日（10月1日）下午在旺角區尋獲並拘捕該名女學生，並認為他已經涉嫌「浪費警力」。

警方指出，女學生兩個月前接獲自稱「上海公安」的來電，指她涉及刑事案件，要求她配合調查，來證明自己的清白。

之後，「公安」多次與女學生聯絡，博取女學生的好感及信任，兩人還談起了戀愛。

女學生上個月曾試圖匯款20萬港元（約80萬元新台幣）給「公安」，但銀行行員發現不對勁，立刻通報了警方，警方隨後聯絡了女學生的父母，解釋「假公安」戀愛詐騙的手法。

女學生的父母得知情況後，很快開始安排女兒返回大陸，但沒想到，女學生辦理完休學手續之後沒多久突然失蹤，接著父母就收到女兒被綁架的影片及照片。

香港近期已發生多起「假公安」戀愛詐騙事件，警方呼籲，民眾切勿輕易相信來歷不明的電話，尤其是聲稱為執法人員並要求參與「秘密行動」或提交保證金的來電。

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