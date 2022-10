街頭出現連環殺手！3個月5男被射殺　現場「神秘人影」畫面曝光

▲警方懷疑5起凶殺案都是同1人所為。(圖/翻攝自Stockton Police Dept)

記者李振慧/綜合報導

美國加州傳出連續5名男子遭不明人士殺害,受害者年齡為21歲至54歲,都是走在街頭時無端遭人射殺,調查後也沒有發現牽涉毒品或幫派組織,查看監視器後在案發現場發現一名可疑男子身影,懷疑可能是連環殺手隨機犯案。

史塔克頓(Stockton)警方表示,當地自7月以來連續發生5起槍擊案,並在網路上公開監視器所拍到的男子畫面,只見疑似是凶嫌的男子身穿黑衣,頭上戴著帽子,但是畫面十分模糊看不清楚長相。

Photo of a "Person of Interest" in a series of homicides being committed in Stockton. There is an $85,000 reward for info that leads to an arrest. Please call SPD or @StocktonCrime with info or scan the QR code to send any pertinent videos related to this investigation. pic.twitter.com/i2q4t8C6bg