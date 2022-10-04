　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小飛機撞進民宅　夫妻睡夢中驚醒「床邊有飛機輪」機上3人全死亡

▲▼小飛機。（示意圖／達志影像）

▲美國發生小飛機墜毀在民宅事件。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州發生墜機事件，一架小飛機晚間突然撞進當地一戶民宅，導致房間屋頂被撞出一個洞，屋內當時雖然有一對夫妻正在睡覺，卻奇蹟沒有受傷，然而嚴重事故仍造成機上3人身亡。

赫爾曼敦(Hermantown)警方表示，一架塞斯納(Cessna)172型小飛機1日晚間突然墜落在德盧斯(Duluth)機場附近，位於箭頭路(Arrowhead Road)上一棟民宅2樓，後來確認死者為32歲飛行員泰勒(Tylor Fretland)，與2名乘客32歲女子艾麗莎(Alyssa Schmidt)與31歲弟弟馬修(Matthew Schmidt)。

從現場照片中可看到，墜機事件造成民宅屋頂被撞出一個洞，以及二樓部分區域被摧毀。房屋男主人霍夫曼(Jason Hoffman)表示，當時他和妻子已經入睡約1個小時，飛機就突然衝進他們家屋頂，第一時間還以為是家中鍋爐爆炸。

霍夫曼表示，當時房間到處都是灰導致他無法看清楚妻子身影，從床邊拿出手電筒察看嚇壞，「我第一個看到的就是，我們的床尾竟然有飛機輪子，然後我往外看發現，房子整個後半部都不見了」，幸好後來在地下室中找到寵物貓安然無恙。目前當局正在調查事故發生原因。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
快訊／趙小僑女兒才3個月　全家4口確診
水逆結束了！　5星座「鹹魚大翻身」一路旺到年底
九合一大選成閣揆保衛戰？　蘇貞昌「呵呵」：那就笑死了
妻遭91歲翁撞死「雙腿全毀」難修復　名師郭璋成：願免費幫忙
快訊／樂天桃猿5球員確診　兩大主力二次中鏢
快訊／台中食品大廠爆賣過期食品　丟丟妹發聲明回應了
隨手拍下「隔壁桌正妹」　側顏好漂亮！網一看是大咖女神
才剛開出停車場！　台中26歲女從9樓墜落砸中車頂
許維恩認了「揹山寨名牌包」！　親口認錯：對不起大家
雪乳按摩妹：要不要加值服務？　中年男連用2保險套虛脫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

街頭出現連環殺手！3個月5男被射殺　現場「神秘人影」畫面曝光

四寶媽開車惹錯人！男司機狂開10幾槍追殺　後座3歲童被爆頭身亡

恐怖颶風掀屋頂！女離奇被掉落釘穿心　姊妹困14小時只能看她慘死

iPhone 14偵測車禍　警到場「車上6人全慘死」驚嚇：25年來最嚴重

約砲神器和女網友開房間　男一進門驚見「她男友也在」下場慘了

多次性侵14歲女學生　狼師離奇「挺直坐在牢房死亡」身上沒外傷

快狠準！男找友人對決「誰拔槍更快」　竟順手一槍斃了他

小飛機撞進民宅　夫妻睡夢中驚醒「床邊有飛機輪」機上3人全死亡

老公想娶前女友「苦求3人行」　正宮點頭了！婚禮上真實反應曝光

中國軍艦「航線異常」　沖繩、鹿兒島西側北上！日本警戒監控

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

快狠準！男找友人對決「誰拔槍更快」　竟順手一槍斃了他

小飛機撞進民宅　夫妻睡夢中驚醒「床邊有飛機輪」機上3人全死亡

老公想娶前女友「苦求3人行」　正宮點頭了！婚禮上真實反應曝光

中國軍艦「航線異常」　沖繩、鹿兒島西側北上！日本警戒監控

蘋果徵才「4大公式」曝！庫克提關懷世界很重要　員工吐槽這最殘酷

為防「台灣有事」遭飛彈攻擊！　日本政府證實討論避難措施

俄併吞4地！遇烏軍大反攻「狼狽後撤」　英媒狂酸：新國界怎麼劃？

為保和卡蜜拉愛巢！查爾斯三世簽下合約　每年要付2500萬給威廉

差60歲！78歲老農嗨娶少女「急拚第一胎」　交往3年彼此都初戀

南韓國防部：北韓正準備進行新型洲際彈道飛彈、潛射飛彈試射

《FF14》日本神人全職業SOLO通關天之御柱　難度破表網友驚：太鬼了

韓國瑜說他連任是正常　當選後會不會「落跑」？陳其邁92字回應

TOYOTA日本「RAV4推改款新年式」！配備升級　限定越野款是亮點

振興震後觀光！　台東縣府再加碼千萬旅遊補助...10／11起跑

交通黑暗期熬13年！高雄站東路10月底通車　2路段封閉14小時切換

5區疫情期房價所得比飆破9倍　南二都狂漲30%↑

陽台深夜傳「超慢腳步聲」…他睜眼卻不見人影　真相曝光超傻眼

快狠準！男找友人對決「誰拔槍更快」　竟順手一槍斃了他

陳時中要引進千輛Youbike 2.0E　長輩外出更便利、上班族使用更省力

王必勝「疫情高原期」現身挺陳時中　薛瑞元：假日時間沒辦法管

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響

時空旅人？她相隔9年被Google街景捕獲

不捨前妻火辣床照！他求保留法官允許了

哈利叫威廉「別來了」　兄弟關係就此破裂

北韓射彈飛越上空！　日本國內迅速反應情況曝

車臣領袖送3兒赴烏前線　老大僅16歲！傳俄已損6萬人

美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

四寶媽被路怒男追殺　後座3歲兒被爆頭

俄科學家心臟病亡　生前被控叛國

正妹「月經失控」狂噴　11年不敢出門

父親也拿過諾貝爾醫學獎　帕博獲獎超興奮

開戰以來大突破！烏軍傳在赫松州推進40公里

更多熱門

相關新聞

蘋果徵才「4大公式」曝！

蘋果徵才「4大公式」曝！

想要到蘋果公司上班，完成人生夢想藍圖嗎？蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利向大學生演說時，透露公司在徵才時所注重的4項基本特質，包括具有團隊合作精神、創造力、好奇心、專業知識，同時還需關懷世界發展趨勢。

3個月5男被射殺　連環殺手神秘身影曝光

3個月5男被射殺　連環殺手神秘身影曝光

四寶媽被路怒男追殺　後座3歲兒被爆頭

四寶媽被路怒男追殺　後座3歲兒被爆頭

中宣稱台海非國際水域　美國務院：反對改變現狀

中宣稱台海非國際水域　美國務院：反對改變現狀

女離奇被掉落釘穿心　困颶風14小時慘死

女離奇被掉落釘穿心　困颶風14小時慘死

關鍵字：

小飛機墜機明尼蘇達州Tylor Fretland北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違6年悄回歸！

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面