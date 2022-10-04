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頭巾示威又2死！16歲女網紅被警棍打爆頭死　17歲女鼻子全碎身亡

頭巾示威又2死！16歲女網紅被警棍打爆頭死　17歲女鼻子全碎身亡。（圖／翻攝自Twitter）

▲女網紅薩莉娜（左）與少女妮卡（右）傳出參加示威活動身亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

伊朗22歲女子艾米尼(Mahsa Amini)因為沒戴好頭巾，遭警察逮捕活活打死，引發大規模抗議行動，如今又傳出16歲女網紅薩莉娜(Sarina Esmailzadeh)與17歲少女妮卡(Nika Shakrami)在抗議活動中被警察毆打，導致頭骨被打爆慘死的不幸消息。

根據人權組織統計，伊朗反頭巾抗議事件導致數千人被捕、數百人受傷，死亡人數已經超過130人。國際特赦組織表示，16歲女網紅薩莉娜上周參與抗議活動時被警察打傷，送醫發現頭骨碎裂，後來不幸身亡。

另外一名17歲少女妮卡則被家人通報，自上月20日到德黑蘭參加抗議活動後突然失蹤。阿姨沙克拉米(Atesh Shakrami)表示，妮卡離開家時身上帶了一瓶水和一條毛巾，後來他們才意識到，妮卡準備這些是為了對抗催淚瓦斯。

妮卡失蹤前曾打電話告訴朋友，自己正在躲避安全部隊人員，後來便突然刪除所有社群網站帳號，手機也關機，失蹤長達10天後，家人才被通知遺體可能在Kahrizak區的停屍間，前去認領時發現屍體鼻子慘被打碎，頭部至少有29處傷口。

當局聲稱，妮卡死因是不小心從高處墜落，還提供一張她倒在人行道上的照片，照片中將水瓶和手機擺在她身旁，不過家屬拒絕相信這個理由，認為她是遭到警察毆打致死。由於伊朗當局持續採取嚴厲方式鎮壓抗議民眾，美國總統拜登3日表示，美國將讓實施暴力鎮壓的伊朗官員「付出進一步的代價」。

▼人權組織統計，頭巾示威活動死亡人數已超過上百人。（圖／路透社）

▲▼ 伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因沒有依當局服裝規定正確佩戴頭巾，被警察拘捕後打死。伊朗各地以及黎巴嫩、土耳其等地皆出現抗議人潮。（圖／路透）

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關鍵字：

頭巾伊朗Mahsa AminiSarina EsmailzadehNika Shakrami

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