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屏檢接獲16起現金賄選檢舉　一但查獲至少50萬獎金

▲屏東檢警調等單位舉行查察賄選會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東檢警調等單位舉行查察賄選會，檢察長陳盈錦致詞。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022九合一大選於11月26日舉行，為端正選風及淨化社會治安，屏東地檢署於(4)日下午在屏東縣政府警察局召開「111年度屏東地區檢警聯繫會議暨111年地方公職人員選舉座談會」，邀集屏東地區檢、警、調、廉、憲、移、海、矯等各執法機關人員與會，宣誓查緝賄選決心。

▲屏東檢警調等單位舉行查察賄選會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東檢警調等單位舉行查察賄選會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這場查察賄選會議，由屏東縣政府警察局局長劉印宮、各分局長及相關幹部出席，屏東地檢署檢察長陳盈錦率同選舉執行秘書主任檢察官魏豪勇及主任檢察官、檢察官與會，另邀請臺灣高等檢察署高雄檢察分署主任檢察官方娜蓉、臺灣屏東地方法院庭長程士傑到場指導，共同討論治安維護與選舉查賄等相關議題。

據屏東地檢署統計，截至9/30止，已檢舉賄選現金16件、餐會1件、旅遊1件、禮品4件、暴力(多為破壞競選旗幟海報)20件。

陳盈錦檢察長致詞感謝司法警察投入維護治安及選舉查察工作之辛勞，亦對於跟蹤騷擾防制法以及將施行之國民法官法提示如何精進及因應，另就查察賄選之工作，強調務必秉公處理、從嚴速辦、注重程序正義及保護檢舉人；而檢方已積極投入查賄作為，務必力求端正選風、淨化選前治安，期許檢警齊心合作，全力打擊賄選、暴力等不法手段介入選舉，讓選舉能公平競選，確保選舉公平順利完成。

檢方指出，賄選跟貪污是伴生的的關係，以賄選當選的政治人物，靠金錢換取權力，也勢必運用權力變本加厲來撈取金錢，一旦當選要罷免將付出更多社會成本，因此反賄選就是反貪污的超前部署，公平選舉就是清廉政治的基石，本署呼籲反賄查賄全民一起來，發現有賄選情事，請立即撥打檢舉專線0800-024-099撥通後再按4，檢舉獎金至少新臺幣50萬元起，維護國家民主根基又能賺獎金。

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