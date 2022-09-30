失聯移工耍花招！棉被當隔音牆「拆門牌躲查緝」　29人全被逮

▲▼專勤隊當天即查獲29名非法失聯移工。（圖／專勤隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前與台東縣專勤隊聯手，動員近40名人力拂曉出擊，單日查獲29名非法外來人口，並查獲10名非法雇主，成果斐然！

專勤隊幹員們凌晨起兵分多路，前往高雄地區多處外來人口聚集熱點強力執行查處行動，其中在大寮區查獲多名熱愛刺青的越南籍失聯移工，移工們因為怕引起注意，竟然異想天開自製棉被隔音墊，還把住處的門牌拆下，以為可以躲避查緝，終究還是逃不過移民官的法眼，全部被帶回依違反入出國及移民法及就業服務法查辦。

讓移民官啼笑皆非皆非的是，這些被抓到時還嘻皮笑臉的失聯移工，為了躲避查緝竟然紛紛出奇招，除了減少開燈引人注目，還將棉被製作成隔音墊，以為可以阻隔聊天聲響，甚至拆下藏身處的地址門牌，企圖掩耳盜鈴成為「幽靈移工」，沒想到因為沒門牌反而更突兀，馬上就被專勤隊幹員盯上，被查獲後還辯稱門牌是被風吹掉落，離譜說詞令在場幹員們哭笑不得。

▲失聯移工利用棉被隔音躲避查緝仍被專勤隊員識破。

高雄市專勤隊隊長趙志成提醒民眾，若聘僱來路不明的外來人口非法工作，依就業服務法最高可處罰鍰新台幣75萬元，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金，呼籲不要貪圖一時便利而心存僥倖，以免受到重罰而得不償失。

