要求踹共賄選疑雲！　鄭運鵬競辦質疑：為何有貼張善政名牌腳踏車？

▲鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞。（圖／蘇貞昌辦公室提供）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政因不滿遭人舉報違反選罷法，痛批民進黨「打壓無所不用其極」。鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞30日回應，國民黨不分青紅皂白，試圖潑他人髒水以閃躲問題的行徑再次暴露張善政的心虛，與其花時間氣噗噗謾罵媒體、指責別人，反而更應該說明清楚，為何今早媒體曝光的照片中，會有一台貼著張善政名牌的腳踏車？是張善政自己送的，還是他人幫他買的？

根據《自由時報》報導指出，有民眾向他們爆料，張善政25日受邀出席由國民黨桃園市議員舒翠玲所舉辦的協會敬老活動時，現場擺放近十台腳踏車、小家電及禮券等獎品，幾乎人人有獎，張善政大剌剌發現金紅包，現場不斷有支持者高喊凍蒜。對此，張善政駁斥，「活動不是我主辦，獎金也不是我提供，當天只是擔任貴賓在台上頒獎。民進黨打壓無所不用其極，這次選舉我絕對奮戰到底，不會屈服退縮。」

不過，黃韋鈞回嗆，國民黨議員參選人貼出的相關照片為今年9月1日記者節，由桃園市媒體記者協會所主辦的活動現場，鄭運鵬及其他三位市長候選人皆受協會邀請到場致意。其中，鄭運鵬、張善政及賴香伶三人都在主辦單位的安排下，協助抽出獎項，代為頒發主辦單位送給會員的禮品，「現場既非造勢場合，亦沒有任何人喊過當選，張善政先生自己同樣有出席，不會不知道記者聯誼與國民黨自辦協會造勢場的不同。」

黃韋鈞說，反觀張善政在國民黨議員舒翠玲特別為他量身打造的造勢場上一邊發紅包、一邊喊當選，現場更擺有以他本人名義贈送的腳踏車，已有明顯的賄選疑慮，「張善政不但不正面回覆，更閃躲避責，甚至還試圖抹黑桃園的媒體記者們，令人相當震驚與擔憂。」