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參選屏東縣長！蘇清泉重陽節PO95歲母親照　承諾65歲免健保費

▲蘇清泉允諾當選兌現老人照顧 。（圖／取自蘇清泉臉書，下同）

▲蘇清泉允諾當選兌現老人照顧 。（圖／取自蘇清泉臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉1日成立競選總部，有8000人到場力挺；今(4)日是「九九」重陽節，他臉書po文祝福所有長輩們:「身體健康喫百二，兒孫滿堂大福氣」!，當選一定落實照顧長輩的承諾。

蘇清泉臉書po文，每晚行程結束後，回到家一定會到母親的房間看看95歲的母親睡了沒？如果母親已經睡著，就摸摸母親的臉，端詳一下母親熟睡安祥的臉，拉拉被子，再輕巧地離開房間。

▲蘇清泉允諾當選兌現老人照顧 。（圖／取自蘇清泉臉書，下同）

▲蘇清泉與95歲母親。

若母親還醒著，就會逗逗母親，讓她開開心；，例如:「阿母，今天碰到很多老人跟我說:『院長，你阿母很會生捏，把你生得這麼緣投』！阿母，您看我有沒有緣投？」母親滿臉笑容說:「三八囝仔！阿，你袂做縣長沒？你若做縣長，要疼惜我阮遮些老大人嘿…！」。

蘇清泉說，深夜母子倆的「答嘴鼓」，不僅消除他的疲倦，更是激勵他「將心比心」，提出「老人咱看顧」的老人政策。

蘇清泉的老人政策是全方位的老人照顧政策，他說只要他當選縣長，立刻執行65歲的老人免繳健保費；假牙補助條件放寬，4年4萬塊，實報實銷，不須等到全口牙齒掉光光才能獲得補助裝假牙，也不須等到設籍3年以上；生活福利津貼比照高雄市；積極推動「在地老化」照顧策略。

衛福部在2013年的調查發現，65歲以上長者認為，最理想的居住方式是「與子女同住」，其實在傳統觀念中，大部分長輩們還是覺得跟兒孫們同住比較安心、在自己的房子養老必較自在，所以要積極推動「在地老化」；在政府長照2.0政策下，落實科技醫療，小診所可以快速連結到大醫院的資源，爭取就醫時效；此外，提前佈署2025年超高齡社會來臨，宣導老人養生保健，創造樂齡自主的生活。

他感謝長輩們年輕時對社會的貢獻，承諾當選後，一定會好好照顧長輩們，讓長輩們能在屏東過好日子，快樂生活！

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