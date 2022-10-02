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騙豬仔前往柬埔寨逼做詐騙！人蛇女總務現世報　關進看守所禁見

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮警方積極查緝國人遭詐騙人蛇集團誘騙國人到柬埔寨案，繼聲押林姓男子獲准後，又查出賴姓女子也是該集團成員之一，將她拘提到案，法院今裁准羈押禁見。

屏東地檢署主任檢察官劉修言統籌專案小組偵辦詐騙集團誘騙國人到柬埔寨案，先前查獲林姓男子參與從事詐欺及人口販運集團向法院聲請羈押獲准後，承辦檢察官林冠瑢指揮刑事局偵第八大隊繼續向上深入追查。

檢察官於9月13日偵辦該集團在網路上以「至柬埔寨從事打字工作，底薪一個月新臺幣4萬5（美金1300元），另有獎金，合法工作」誘使國人應徵，應徵者誤信同意出國後，即由該集團代辦護照、代訂機票、偽造偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡並載送至機場監督出境至柬埔，將林男逮獲聲押獲准。

嗣承辦檢察官複訊回國被害人、家屬及其他在押被告後，搜索並拘提賴女到案，發現賴女除在柬埔寨從事招募本案犯罪集團成員（部分為屏東在地原住民身分），受招募者到達柬埔寨後即遭剝奪人身自由，並要求從事電信詐騙工作，她負責管理犯罪集團零用金、協助發放代墊款，回報招募績效俾利進行獲利核算及分潤事宜，專案小組掌握證據並認時機成熟，乃於9月30日執行搜索並拘提賴女到案，承辦檢察官林冠瑢於10月1日複訊後，認她涉嫌違反人口販運防制法等罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證及反覆實施犯罪之虞，向屏東地院聲請羈押禁見，於今(2)日凌晨裁准。

屏東地檢署除提醒國人求職應謹慎小心，亦呼籲民眾切勿以身試法、加入詐騙及人蛇集團，並持續強化偵辦人蛇集團誘使國人出境從事詐騙案件，對此類案件速查嚴辦，確保國人生命、身體之自由與安全。

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