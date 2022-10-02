沈慧虹陣營批「高虹安用名嘴造謠」　柯文哲：去怪柯建銘！

▲柯文哲出席陳宥丞競選總部成立大會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今年初跟台北市長柯文哲談12職等的台北市政府參事缺，遭沈慧虹競選團隊發言人劉康彥批評造謠抹黑。對此，柯文哲2日回應，自己近期與沈慧虹見面時間為2021年1月，但認為細節較為個人隱私，所以不會公開。

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊2日出席市議員參選人陳宥丞競總成立活動。關於吳子嘉爆料，沈慧虹曾於今年初談北市府參事職別？柯文哲表示，這件事情真正爆料者為民進黨立院黨團總召柯建銘，「政治不要選到沒有朋友。」

柯文哲指出，自己晚上有回家去查，到底何時與沈慧虹見過面，結果發現是2021年1月3日的事情，當時對方還沒有投入選舉，就只是問一問新竹狀況而已，細節屬於個人隱私，若沈慧虹沒有講，那他也沒必要公布實際內容，但自己不會否認見過面。

至於劉康彥認為高虹安不可切割與名嘴之間的關係，所以要高虹安負責任、道歉？柯文哲強調，這個跟高虹安沒有關係，是吳子嘉爆料的，「要怪就去怪柯建銘！」不論是他或是黃珊珊都沒講，是柯建銘自己爆料，卻還要怪別人。