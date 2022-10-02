湯蕙禎號召拚18歲公民權複決　「差200萬票才能跨過同意門檻」

▲民進黨立委湯蕙禎日前聯手黨團總召柯建銘、立委羅致政，沈發惠，賴品妤及苗栗縣長參選人徐定禎等人，與苗栗在地的青年代表一同力挺年底18歲公民權複決。（圖／湯蕙禎辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委湯蕙禎日前聯手黨團總召柯建銘、立委羅致政，沈發惠，賴品妤及苗栗縣長參選人徐定禎等人，與苗栗在地的青年代表一同力挺年底18歲公民權複決。湯蕙禎表示，「18 歲公民權」是台灣首次修憲交付公民複決，但8月底時有民調顯示，還有200萬票以上的差距才能跨過同意門檻的965萬票。

湯蕙禎表示，過去剛滿 18 歲的青年常會被冠上沒有經驗、不夠成熟，缺乏社會歷練等等的刻板印象，需要長輩在旁教導叮嚀，不過最近跟一些青年朋友交談後，發現許多想法和意見跟他們不謀而合，一樣都在乎國家的發展，對於台灣未來也有許多期待與理想，他們的想法各各勇於突破，不受框架束縛。

湯蕙禎說，現在青年子弟在台灣16歲可以合法工作，18 歲必須負完整刑事責任，也可以考任國家公職，然而選舉、罷免，憲法保障基本權利卻要等到20歲，除了受限他們意見的表達，也能看出權利與義務不對等。

羅致政強調，在《刑法》上，18 歲需要負完全的責任，民法也將 18 歲視為成年，然而憲法本因是所有法律的根本，選舉、罷免、創制、複決的權利， 仍然停留在20歲，顯然不合時宜。

他指出，台灣是最後亞洲國家20歲投票的國家，鄰近的日本、韓國等鄰國近年都下修投票年齡至18歲，並在校園推動「選民教育」，希望全民可以一同站出來返鄉 投下同意票，替台灣民主邁向下一個里程碑。

徐定禎表示，台灣是目前全球唯一仍將法定投票年齡設定為20歲的民主國家，年底的18歲公民權複決公投，也成為國際關注的焦點，11月26日要用一張張同意票，告訴全世界，台灣是強大進步的民主國家。