黃國昌公開挺黃珊珊　柯文哲：當然很好！選市長要爭取最大支持

▲柯文哲、黃珊珊出席陳宥丞競選總部成立大會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊1日上午幫時代力量港湖區議員參選人陳志明站台，同時也獲得前立委黃國昌力挺，被外界視為第三勢力結合。民眾黨主席柯文哲表示，市長要爭取最大多數支持，與市議員不同，朋友要多、敵人要少；黃珊珊也說，只要有人願意支持她，都會盡力爭取。

黃珊珊1日一早臨時更動行程，新增替陳志明站台的活動，但該區還有身為黃珊珊子弟兵的民眾黨台北市議員參選人陳宥丞，使黃珊珊站台時強調，自己已將棒子交給陳宥丞；而同樣參與活動的黃國昌更說，自己不是台北市民，但如果是的話，「這一票一定投給黃珊珊。」

身為黃珊珊子弟兵的民眾黨台北市議員參選人陳宥丞，2日舉辦競選總部成立大會，柯文哲、黃珊珊皆到場參與，士林北投區議員參選人黃瀞瑩、中正萬華區議員參選人吳怡萱也現身力挺。

由於黃珊珊1日替時力同為港湖區議員參選人的陳志明活動站台，獲得黃國昌支持，柯文哲表示，要選市長的人與議員參選人不同，台灣議員選舉席次多，選議員就是鞏固該地區一部分人口即可，但市長要爭取最大多數支持，「以黃珊珊立場來說，黃國昌要支持他，當然很好。」

黃珊珊認為，議員有很多席次，希望更多優秀參選人進入市議會，陳宥丞是她24年的助理，深耕港湖地區，相信今日到場的選民都知道，選情要靠自己勤勞、平時做事，不要等到選舉時才來做事。

至於民眾黨未提名縣市是否會與時代力量合作？柯文哲回應，選舉基本原則是朋友要多、敵人要少，盡量爭取最多人支持、結交朋友，如果該地有推出民眾黨參選人，那就會支持同黨參選人；但如果沒有民眾黨參選人，那不論是時代力量、國民黨或民進黨，甚至是無黨籍者，都可找理念相近的合作對象，「你們不要忘記，我在民進黨裡面交很多朋友。」

媒體追問，理念相近合作對象是否包括基進黨？柯文哲僅說，「他如果要給我支持，我也沒意見。」另外關於是否會找前國民黨高雄市長韓國瑜站台？柯文哲選擇將此問題拋給黃珊珊，而黃珊珊認為，她會爭取最多人支持，「只要有人願意支持我們，我們都會盡力去爭取。」