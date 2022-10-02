「高雄浮屍」惹火學者、醫師　414字聲明怒轟馬英九：殘酷冷血





▲國民黨高雄市長候選人柯志恩、前總統馬英九的「高雄浮屍」惹毛精神科醫師。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨市長參選人柯志恩的造勢晚會，前總統馬英九的「高雄浮屍」提到自殺議題，現在惹毛一票精神科醫師，他們發出聲明，表達憂心以及憤怒。

國內知名精神科醫師連署人周煌智、林耕新、陳豐偉、顏永杰以及成功大學行為醫學研究所教授郭乃文、高雄醫學大學醫學社會與社會工作學系副教授陳武宗等人，2日聯合發出聲明表示「針對前天（9月30日）晚間國民黨某一候選人造勢晚會上，前總統馬英九先生及政黨人士在選舉場合，提及自殺議題，我們感到非常憂心以及憤怒」。

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩、前總統馬英九。（圖／記者賴文萱攝）

他們強調自己是一群精神衛生工作的專業人員，長期投入自殺防治工作，已有數十年經驗。在過去台灣歷次選舉過程當中，不論各方激烈角力，從來沒有看過以自殺議題作為選舉攻防。近日政黨相關人士卻一再以自殺作為選舉操作，讓我們覺得不可思議，感到憂心與憤慨。

他們指出以高雄市為例，自殺人數最高峰時期其實在2019年，但是近兩年來，數字已經反轉下降。自殺防治工作，由醫療、社區、學校乃至於官方與民間協力，共同建構社會安全網。所以「我們認為，各界應給予第一線人員尊重、肯定，自殺防治議題不應該遭到操弄，甚至強調特定地點、河域，這不僅易喚起自殺遺屬的痛苦記憶，更是非常殘忍冷血的做法。也可能導致錯誤的模仿效應」。

因此再次呼籲，大家應該共同擔任自殺防治的心靈捕手，多加關心身邊親友、適時陪伴，更嚴正呼籲，政治人物不要為了選舉，以自殺議題進行政治操作。



