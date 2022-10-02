「張淑娟的眼淚只是被霸凌者縮影」　李艷秋：社會將替她展開反擊

▲張淑娟提告周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前追打國民黨台北市長參選人蔣萬安，牽扯出其父親蔣孝嚴陳年緋聞，導致前中國小姐張淑娟憤而提告，在媒體前委屈落淚。對此，前媒體人李艷秋則在臉書痛陳，霸凌者會付出代價。

李艷秋表示，這場選舉已經出現兩位被霸凌的無辜受害者，一位是為了洗脫論文抄襲，被前新竹市長林智堅、指導教授陳明通誣陷為抄襲者的余正煌；另一位，是被媒體人蔡玉真、周玉蔻指稱是蔣孝嚴緋聞案女主角的張淑娟。

李艷秋說，她訪問過張淑娟，當時剛在國際選美賽中得獎，名聲如日中天，當時問她社會對於選美佳麗總會有謠言出現，她則回說，謠言對自己沒有影響，她還是會做自己；而在30年後，當時的訪問有如神預言，「年近60的她，面對天外飛來的恐怖謠言，怎麼沒有影響？她如何能做自己？鏡頭上的她憔悴無助，想為自己尋求一個公道，卻被霸凌者追得不知往哪躲」。

李艷秋表示，張淑娟仍做出選擇「站出來面對人生中最難堪的場面，這是她能做回自己唯一的方式，司法或許會還她清白與公道，但是這段時間被霸凌的陰影，真的能夠讓她重回往日的寧靜嗎？

李艷秋說，張淑娟的眼淚和痛苦，是許多被霸凌者的縮影，她和余正煌雖然同為被霸凌者，但是余正煌懂法律，也了解國家機器如何運作；張淑娟是一個沒有麥克風，連自媒體都空白的人，她的反擊看似慌亂無助，但卻引起社會強力的反彈和憤怒，這將匯集出一股能量，代替她對霸凌者展開反擊。