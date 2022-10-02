韓國瑜「奇蹟說」惹毛黃捷　辣問柯志恩：要重現罷免奇蹟？

▲2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（資料圖／記者李毓康攝）

記者吳奕靖／高雄報導

韓國瑜近日表示，現任市長陳其邁連任是「正常」，國民黨參選人柯志恩當上市長才是「奇蹟」，就讓高雄人民選擇要正常或奇蹟。不過這一番話讓當年積極罷韓，現任無黨籍的高雄市議員黃捷透過臉書問柯志恩：「挖石油、賽馬場、摩天輪，當初韓國瑜所謂『創造奇蹟』的政見，柯志恩也如此主張嗎」？



黃捷透過臉書質問「柯志恩要的再現奇蹟，難道是要複製韓流嗎」？她說韓國瑜近日復出，受訪時說：「陳其邁當選是正常，柯志恩當選是奇蹟，高雄人要正常還是要奇蹟？」柯志恩與趙少康也附和，認為「高雄是充滿奇蹟的城市」。所以黃捷質疑挖石油、賽馬場、摩天輪，當初韓國瑜所謂「創造奇蹟」的政見，柯志恩也如此主張嗎？

▲韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

黃捷強調當時韓式詐術被揭穿，高雄人也用創新高的票數將他罷免，證明高雄人要的是正常的市長，在城市穩健施政下帶來奇蹟。「靠空喊口號、製造激情來當選市長，再不負責任的落跑，最後被民意反噬，不是奇蹟，是高雄人眼中的一場鬧劇」。所以奇蹟故事不能只講一半，他們不肯面對的，是韓國瑜被罷免的結局。因此「柯志恩要的，是重現這種『奇蹟』嗎」？