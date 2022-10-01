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佛光山三重禪淨中心重陽敬老　關懷200位銀髮長輩樂開懷

▲佛光山三重禪淨中心重陽敬老 關懷200位銀髮長輩樂開懷。（圖／新北市民政局提供）

▲佛光山三重禪淨中心重陽敬老。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

佛光山三重禪淨中心今（1日）舉辦「佛光三好重陽敬老活動」，邀請200多名銀髮長輩一起動健康，現場除安排中西醫義診、義剪、修甲、整復推拿及益智闖關遊戲外，還有童軍團小朋友貼心奉茶，副市長謝政達亦前往會場問候關心長輩，並與長輩同樂，提前歡度重陽佳節。

謝政達表示，三重禪淨中心一直以來秉持佛光山「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」的宗旨，定期舉辦共修法會、佛學講座，讓大眾對佛法義理有更深的瞭解，並推動愛心捐血、公園環保美化等公益活動，深入社區民心，還有享譽已久的社教課程及重陽敬老等活動，更讓長輩們能夠在地樂活、健康久久。

▲佛光山三重禪淨中心重陽敬老 關懷200位銀髮長輩樂開懷。（圖／新北市民政局提供）

▲佛光山三重禪淨中心宣揚「說好話、做好事、存好心」三好運動。

佛光山三重禪淨中心監寺如宗法師表示，為發揚崇老、敬老美德，並宣揚「說好話、做好事、存好心」三好運動，特別藉由系列敬老活動，讓長輩們感受溫馨，並推廣敬老尊賢及家庭孝道倫理的精神。如宗法師也帶領參加民眾朗誦星雲大師的「為長者祈願文」，不只為長者帶來精神上的鼓舞與心靈上的安慰，並祝福每位長輩都能身心健康。

活動現場在佛光青年團帶領下，長輩們跟著做健康操活絡筋骨，社教班學員也帶來吉祥鼓、梵樂合唱團等演出，好聽樂曲ㄧ首接一首，長輩們不只跟著打起拍子，身心靈也得到了療癒，還有童軍團小朋友人手一杯茶為阿公阿媽奉茶，表達孝心與祝福，讓阿公阿媽們都露出了笑容，溫暖在心頭。

民政局宗教科長賴小萍表示，「老吾老以及人之老」，在九九重陽節前夕，佛光山三重禪淨中心特舉辦敬老關懷活動，期望大家可以多多關心身旁長者，並提醒社會大眾敬老尊長之心，及弘揚孝道和報本思源美德，感謝長輩的扶持與栽培。

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