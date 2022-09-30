16歲少女騎「魅力」練壓車命喪北宜...生前這句話竟一語成讖





▲16歲少女無照騎車，不幸命喪北宜公路。（圖／記者陳雕文翻攝、翻攝自IG）

記者陳雕文、黃宥寧、黃資真／新北報導

新北市一名16歲少女30日上午10點騎著男友的機車，行經北宜路七段時，因不明原因過彎打滑自摔至對向，遭水泥預拌車輾過，當場失去呼吸心跳，送往萬芳醫院急救後不治。她昨日晚間就曾在IG限時動態上表示想跑山借機車，今日一早出門時又發文稱「今天是當屁孩的一天」，沒想到卻一語成讖。

▲少女先在IG上借車，並稱早上7、8點左右會到北宜跑山練壓車。（圖／翻攝自IG，下同）

29日晚間少女在IG上表示隔早想借車去北宜練「卡普」（壓車），當天晚上還車，跟男友借到車後表示自己會在7、8點到北宜，「認識我的人會知道我的安全帽很好認。」

由於少女只能借到KYMCO的「魅力Many」車款，她貼出與朋友聊天時的對話紀錄，開玩笑稱「你可以告訴我魅力怎麼跑山嗎，笑鼠」，朋友笑說「記得上山到坪林都走對向就好了」，少女在照片裡寫下「超好笑有夠屁，我會先被撞死」，完全沒料到的隔天的悲劇。

後來少女發文稱睡不著，早上5點多出門吃個早餐就準備出發去北宜，一路上陸續PO照分享「今天是當屁孩的一天」、「魅力有夠難騎，有在飄，想練卡普都難」，未料命喪北宜。

警方初步調查，少女家住新店，案發當時要騎車去坪林跑山兜風，目前會針對其男友把車借給未成年人騎乘進行開罰。水泥車司機無酒駕，至於少女的酒測值要等醫院抽血檢驗。

警方表示，根據交通管理處罰條例第 23 條，汽車駕駛將駕駛執照借供他人駕車，或是允許無駕駛執照之人駕駛其車輛，將吊扣其駕駛執照3個月，並處6千到1萬2千元罰鍰。