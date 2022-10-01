　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚基隆Let'sGo！謝國樑提7大政見　盼打造亞洲最有愛城市

▲謝國樑彙整提出7大政見 打造亞洲最有愛城市。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

▲基隆市長候選人謝國樑彙整提出「7大政見」。（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選戰倒數56天，基隆市長候選人謝國樑，從2021年10月宣布參選市長至今，針對不同面向已推出多項政見，今（1日）彙整出主要「七大政見」。謝國樑表示，這段時間，自己勤走基層，接觸到民眾與各方人士的建議，陸續提出不同政見，在未來將逐一實現，希望能真正替市民解決問題，打造亞洲最有愛的城市。

謝國樑說，耗費大量時間通勤是基隆人的痛點，追根究柢是基隆就業環境所致，因此提出「引進產業、創造就業」的市政方針，將在五堵建立基隆科學園區，成為「內科2.0」，並在大武崙工業區增設二期，同時活化六堵工業區，串連汐科、內科，轉型成新興產業園區。

▲謝國樑彙整提出7大政見 打造亞洲最有愛城市。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

謝國樑指出，交通也是基隆人相當重視的問題，因此提出「交通三箭，兩個優先」的主張，第一箭「捷運帶頭發動引擎，跨大沿線產業規模與交通網絡」，第二箭「捷運TOD公設回饋，多爭取停車場空間」，第三箭「雙軌並行，保留台鐵，帶動安樂區發展」；優先方面提出，「車體與系統優化，打造綠色城市」將電動公車納入交通網絡規劃，對智能系統進行全面改善，另外「捷運先導公車培養運量」，也能仿效未來捷運的路線，安排點對點的公車站，讓民眾習慣搭乘。

觀光方面，謝國樑提出，打造全台首座「國際級海景樂園」，將在八斗子潮境公園內打造海景遊樂園，提振基隆觀光發展，創造周邊收益，並規劃市民週一入園免費的主張。教育方面，謝國樑針對不同階段的學子們提出不同主張，在國小階段「導入國際成功教學模式」，讓基隆的孩子們從小就能法與世界接軌；國中階段「強化國中特色專班」，將思考課後延伸學習，強化基隆國中學生未來在銜接高中時的競爭力；高中階段「推五大學習歷程管道與深化產學交流」，使志向不同的學生未來無論是升學或投身職場都更具優勢。

▲謝國樑彙整提出7大政見 打造亞洲最有愛城市。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

▲謝國樑針對不同階段的學子們提出不同主張。

一向重視兒童權益的謝國樑，提出「增設公托中心，提高托育津貼」提高送托加入準公共化暨合作聯盟之「保母及公托中心」補助津貼，幫助家庭減輕負擔。也規劃在基隆重點醫院增設兒童專科門診，並在七區設立親子特色遊樂空間，結合DIY體驗空間、兒童運動館、室內樂園、電影放映，讓親子同樂。

謝國樑也提出「多元族群三部曲」，主張「原民生活全面升級」透過加強族語教育及推廣、設立文化體驗管／市集、百萬創業基金與空間，提供完整、妥善的關懷。在新住民方面「打造友善新生活」，支持「新」聲音文化傳承創雙贏、家庭關係維繫，在客家方面提出成立事務專責單位，振興客庄社區藝文產品與客語友善環境。

▲謝國樑彙整提出7大政見 打造亞洲最有愛城市。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

對於基隆協和電廠四接議題，謝國樑提出，「守護海洋維護港口安全」的主張，表示支持海洋保育，維護基隆港發展，並將以最高標準審查第四接氣站興建計劃。謝國樑說，自己還有「微型寵物樂園」、「青年電動機車」、「特教大學」、「藝術家聚落」、「樂齡友善」等多項政策，期盼未來能與基隆市民朋友一起加油，一起努力，一起讓基隆變得更好。

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
16歲少年無照駕駛「度估」骨牌撞3大1小車　騎士搶救1.5h
快訊／高雄光榮碼頭傳火警　遊艇冒煙燒毀
快訊／「陳時中會做事我最清楚」　蔡英文提3理由：拜託大家支持
21歲正妹和3男同事狂歡　隔天陳屍房間！離奇死因曝光
35歲男愛吃炸「滿滿大腸息肉」　醫點名7癌症：吃出來的
獨／16歲少女北宜慘死　IG帳號突增20個...地獄留言曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／為同台黃國昌討論到深夜　黃珊珊「把餅做大」謀跨黨支持

「我心目中最強人選」　蔡英文提3理由：拜託大家支持陳時中

拚基隆Let'sGo！謝國樑提7大政見　盼打造亞洲最有愛城市

快訊／左右開弓！陳時中批黃珊珊無力回天　嗆藍操作討厭民進黨沒用

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」　　

馬英九、李四川輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋要求道歉

「韓國瑜是最後一帖白虎湯」　媒體人曝「2縣市」可能找他輔選

韓流重返高雄！市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

直擊／萬人造勢登場！　陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

幕後／為同台黃國昌討論到深夜　黃珊珊「把餅做大」謀跨黨支持

「我心目中最強人選」　蔡英文提3理由：拜託大家支持陳時中

拚基隆Let'sGo！謝國樑提7大政見　盼打造亞洲最有愛城市

快訊／左右開弓！陳時中批黃珊珊無力回天　嗆藍操作討厭民進黨沒用

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」　　

馬英九、李四川輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋要求道歉

「韓國瑜是最後一帖白虎湯」　媒體人曝「2縣市」可能找他輔選

韓流重返高雄！市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

直擊／萬人造勢登場！　陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

幕後／為同台黃國昌討論到深夜　黃珊珊「把餅做大」謀跨黨支持

16歲少年無照駕駛「度估」骨牌撞3大1小車　騎士搶救1.5hrs慘死

Nico聽見廁所傳出「氣體噴發聲」　開門被超鬧畫面笑倒：臭到吸氧

全家住老家！媽中風想收租「補貼看護費」　兒拒絕：房子以後是我的

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

阿公擼狗「突然斷電」90度彎曲睡翻　汪孫皺眉無奈：還沒摸夠捏

未來赴日花費增！10月起6500商品漲價　日本環球影城門票近萬元

預測普丁3個月內「自行宣布下台」！　俄前總理揭3關鍵原因

「從二軍就膩在一起」　陳柏豪、吳哲源潑水相愛相殺

鄭家純談「試車重要性」！遭對象約「3人行」超慘床事曝光

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

吳子嘉分析北市選戰：陳時中被周玉蔻搞掛了

陳其邁＋百萬網紅Joeman吸破7萬讚　柯志恩造勢表演「夜襲組曲」

綠營追打侯友宜警大學歷　柯文哲酸：「意外嗎？」我連看都沒看

尷尬！陳時中今成立競總　鄭寶清宣傳車嗆聲遭罵「背骨」

5萬群眾其實僅9千？柯志恩陣營：2萬椅不夠坐

新北捷運環狀線徵才了！薪水最高58K　 釋出230職缺

第三勢力整合　黃國昌挺黃珊珊：若是市民一定投給她

「我心目中最強人選」　蔡英文提3理由：拜託大家支持陳時中

快訊／新北交通局爆林佳龍政策抄襲　「相似度達93%」

資金見底等不到上架　鏡電視員工：請尊重我們工作權

快訊／蘇貞昌挺陳時中　批台北停滯太久「說我們謀財害命有天理嗎？」

備詢遭問是否介入鏡電視案？　還原蘇貞昌喊「不必查」過程

徐巧芯爆：綠營議員助理「扮受訪民眾」　街訪帶風向攻擊盧秀燕

不驚訝福來喜高人氣　卡洛斯愛吃豬腳

更多熱門

相關新聞

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」

鏡電視政治風波持續延燒，股東裴偉被爆出談話錄音檔直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」，但行政院長蘇貞昌昨（30）日在立法院會質詢時表示「不必去查」。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶在臉書上痛批，蘇貞昌公然藐視國會調查權，公然說不必查、下指導棋是「顯得心虛」，應為公然施壓調查單位向國人道歉。

馬英九輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋

馬英九輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋

市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

直擊／陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

直擊／陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市2022基隆市長謝國樑政見

讀者迴響

熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面