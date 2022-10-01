拚基隆Let'sGo！謝國樑提7大政見　盼打造亞洲最有愛城市

▲基隆市長候選人謝國樑彙整提出「7大政見」。（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選戰倒數56天，基隆市長候選人謝國樑，從2021年10月宣布參選市長至今，針對不同面向已推出多項政見，今（1日）彙整出主要「七大政見」。謝國樑表示，這段時間，自己勤走基層，接觸到民眾與各方人士的建議，陸續提出不同政見，在未來將逐一實現，希望能真正替市民解決問題，打造亞洲最有愛的城市。

謝國樑說，耗費大量時間通勤是基隆人的痛點，追根究柢是基隆就業環境所致，因此提出「引進產業、創造就業」的市政方針，將在五堵建立基隆科學園區，成為「內科2.0」，並在大武崙工業區增設二期，同時活化六堵工業區，串連汐科、內科，轉型成新興產業園區。

謝國樑指出，交通也是基隆人相當重視的問題，因此提出「交通三箭，兩個優先」的主張，第一箭「捷運帶頭發動引擎，跨大沿線產業規模與交通網絡」，第二箭「捷運TOD公設回饋，多爭取停車場空間」，第三箭「雙軌並行，保留台鐵，帶動安樂區發展」；優先方面提出，「車體與系統優化，打造綠色城市」將電動公車納入交通網絡規劃，對智能系統進行全面改善，另外「捷運先導公車培養運量」，也能仿效未來捷運的路線，安排點對點的公車站，讓民眾習慣搭乘。

觀光方面，謝國樑提出，打造全台首座「國際級海景樂園」，將在八斗子潮境公園內打造海景遊樂園，提振基隆觀光發展，創造周邊收益，並規劃市民週一入園免費的主張。教育方面，謝國樑針對不同階段的學子們提出不同主張，在國小階段「導入國際成功教學模式」，讓基隆的孩子們從小就能法與世界接軌；國中階段「強化國中特色專班」，將思考課後延伸學習，強化基隆國中學生未來在銜接高中時的競爭力；高中階段「推五大學習歷程管道與深化產學交流」，使志向不同的學生未來無論是升學或投身職場都更具優勢。

▲謝國樑針對不同階段的學子們提出不同主張。

一向重視兒童權益的謝國樑，提出「增設公托中心，提高托育津貼」提高送托加入準公共化暨合作聯盟之「保母及公托中心」補助津貼，幫助家庭減輕負擔。也規劃在基隆重點醫院增設兒童專科門診，並在七區設立親子特色遊樂空間，結合DIY體驗空間、兒童運動館、室內樂園、電影放映，讓親子同樂。

謝國樑也提出「多元族群三部曲」，主張「原民生活全面升級」透過加強族語教育及推廣、設立文化體驗管／市集、百萬創業基金與空間，提供完整、妥善的關懷。在新住民方面「打造友善新生活」，支持「新」聲音文化傳承創雙贏、家庭關係維繫，在客家方面提出成立事務專責單位，振興客庄社區藝文產品與客語友善環境。

對於基隆協和電廠四接議題，謝國樑提出，「守護海洋維護港口安全」的主張，表示支持海洋保育，維護基隆港發展，並將以最高標準審查第四接氣站興建計劃。謝國樑說，自己還有「微型寵物樂園」、「青年電動機車」、「特教大學」、「藝術家聚落」、「樂齡友善」等多項政策，期盼未來能與基隆市民朋友一起加油，一起努力，一起讓基隆變得更好。