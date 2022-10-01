彰化縣長王惠美參加活動...醉男2m旁狂揮鐮刀　隨扈機警奪刀

▲山崙里社區發展協會昨晚舉辦社區活動。（圖／山崙里長提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美昨晚前往鹿港鎮參加一場社區活動，座車抵達活動中心前，隨扈發現 1名黃姓男子(55歲)手持鐮刀，離座車僅有2公尺，立即上前勸阻，未料黃男卻揮舞鐮刀，隨扈隨即將黃男壓制並將鐮刀奪下，過程中黃男手腳擦傷，警方依妨害公務、恐嚇危安罪嫌移送法辦。

鹿港警方指出，黃姓男子與母親忙完農務後一同參加重陽敬老宴會，因其母親不勝酒力，先由鄰居攙扶回家，黃男則喝了兩杯威士忌，看到母親所帶去農務的鐮刀放置桌上沒有拿走，即順手將桌上的鐮刀帶回住所。

▲黃男手持的鐮刀。（圖／警方提供）

警方指出，黃男手持鐮刀行走於山崙社區發展協會前，正巧縣長王惠美抵達山崙活動中心參加活動，正要下車的時候，隨扈發現黃男距離縣長座車僅2至3公尺，即予即時勸阻，不料黃男惱羞成怒揮舞鐮刀，隨扈為維護縣長安全上前將黃男鐮刀奪下，扭打過程中造成黃男手腳擦傷。

鹿港警分局接獲通報派員趕抵現場，黃男不願就醫，由救護人員至草港派出所包紮傷口。警訊後，警方將黃男依妨害公務及恐嚇危安罪嫌隨案移送彰化地檢署偵辦。

這起突如其來的事件也驚嚇到不少里民，據當地里民了解，活動很早就結束了，縣長是後來才到場，所幸沒有釀成更大的重大事件。

里長吳順和說，當時黃男推坐著輪椅媽媽，一起至老人九九重陽會場，因多喝了點，散場時由理事長及鄰居先幫媽媽送回家，兒子因喝多了剛好把媽媽割草的鐮刀拿起來，恰巧縣長坐車剛好到，隨扈發現時馬上請他把鐮刀收起來，當事人酒醉發生誤會事件。